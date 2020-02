Danmark, Norge og Kroatien er blevet tildelt værtskabet for VM i herrehåndbold i 2025.

Det har IHF besluttet fredag formiddag på et møde i Cairo.

Det fælles bud var godt nok også det eneste bud på at afvikle slutrunden, men det gør ikke begejstringen mindre hos DHFs generalsekretær, Morten Stig Christensen.

»Vi er utrolig stolte over igen at skulle være værter for en VM-slutrunde i herrehåndbold. Siden vi indgik en aftalte med vores norske og kroatiske kolleger, har vi arbejdet stenhårdt på et stærkt, fælles bud, der kommer til at danne nogle fantastiske rammer for en stor håndboldfest. I den sammenhæng vil jeg også gerne takke Sport Event Denmark, der igen har været en fremragende samarbejdspartner i budprocessen,« siger Morten Stig Christensen i en pressemeddelelse fra DHF.

DHF oplyser samtidig, at fordelingen af kampe er fastlagt. Og skulle Danmark nå videre til de afgørende medaljekampe, må man klare sig uden hjemmebanefordelen.

Helt konkret ser fordelingen således ud:

I Danmark spilles Gruppe A og B, mellemrundegruppe 1 og kvartfinale 1.

I Norge afvikles Gruppe C og D, mellemrundegruppe 2, kvartfinale 2, semifinale 1, bronzekamp og finale.

I Kroatien spilles Gruppe E, F, G og H, President’s Cup, mellemrundegruppe 3 og 4, kvartfinale 3 og 4 og semifinale 2

Også i Sport Event Denmark, som altså har bistået med at udforme det dansk-norsk-kroatiske bud, er der stor tilfredshed med, at Danmark endnu en gang skal være med til at afvikle en slutrunde.

»Det er slet ikke for tidligt at sætte kryds i 2025-kalenderen; nu med VM i herrehåndbold i januar og VM i ishockey i maj - sammen med Sverige. Danskerne og de tilrejsende tilskuere har ved de forrige slutrunder i herrehåndbold på hjemmebane skabt en gedigen fest. Den fest glæder vi os til i samarbejde med DHF at skabe igen i 2025,« siger Lars Lundov, der er direktør for Sport Event Denmark.

På IHF-mødet blev det ligeledes afgjort, at herrernes VM i 2027 skal spilles i Tyskland, mens VM i kvindehåndbold i 2025 og 2027 skal afvikles i henholdsvis Tyskland/Holland og Ungarn.

Værtskabet i 2025 betyder, at DHF nu kan se frem til endnu en slutrunde på dansk grund.

Udover VM i 2025 har man nemlig allerede sikret sig VM for kvinder i 2023 (sammen med Sverige og Norge) og EM i kvindehåndbold (sammen med Norge) i december i år.