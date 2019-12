Den tidligere håndboldspiller og nuværende direktør i Ajax København, Daniel Svensson, har haft kræft tæt inde på livet tre gange.

De to første gange var det ham selv, der var igennem to forløb med to forskellige former for lymfekræft og tredje gang var det hans lillesøster Ditte, der som 28-årig opdagede en knude på sin hals.

Heldigvis deler Daniel Svensson nu nyheden om, at søsteren Ditte Svensson nu er erklæret rask og kræftfri. Det gør han i en story på Instagram.

Ditte Svensson selv fortæller ligeledes på Instagram om forløbet og forløsningen med den glædelige nyhed, der kom lige op til jul.

‘I marts opdagede jeg en knude på min hals. I april fik jeg opereret den ud. I maj fik jeg min diagnose og startede min behandling. I 6 måneder har jeg været i kemobehandling,’ skriver Ditte Svensson i opslaget og fortsætter med den glædelige nyhed:

‘For 6 uger siden fik jeg den 12. og sidste kemo. I fredags blev jeg scannet. IGÅR FIK JEG AT VIDE, AT DER IKKE ER MERE KRÆFT I MIN KROP!‘

Daniel Svensson fortalte selv tilbage i maj, at søsteren havde fået konstateret kræft. Dengang skrev han bl.a., hvor hårdt det er at modtage beskeden om, at sygdommen har fat i ens krop, men at han vidste, Ditte ville komme igennem det.

‘For en lille måned siden fik Ditte konstateret lymfekræft og er startet i kemobehandling med alt det, der følger med!! Selvom tilværelsen midlertidig er splittet i atomer og virker uoverskuelig, er Ditte endnu en gang forbilledlig sej og stærk,' skrev han i sit opslag, hvor der også stod:

‘De næste måneder bliver hårde, vildt hårde, men jeg ved, at du også kan overkomme dette. Jeg, samt resten af familien, er med dig hele vejen. Selvom kampen er din, er du aldrig alene. Jeg elsker dig,' skriver han blandt andet.’

Daniel Svensson selv blev første gang ramt af kræft i 2013.

Det til trods blev han tilbudt en kontrakt i Skjern Håndbold, inden han for anden gang blev ramt af kræft i 2016.

Daniel Svensson har indstillet sin aktive håndboldkarriere og gør sig nu som kommentator på TV2, ligesom han til dagligt arbejder som direktør i Ajax København.