Den tidligere professionelle håndboldspiller Daniel Svensson har fået nyt job.

Han er nemlig tirsdag blevet præsenteret som direktør i Ajax København, som har spillet en stor rolle i hans professionelle karriere, og som han har været tilknyttet først som ungdomsspiller og siden som senior i perioden 1998-2003. Efterfølgende bød karrieren på ophold i FCK Håndbold, AaB Håndbold, spanske Toledo, tyske Tus N-Lübbecke og Skjern Håndbold.

Daniel Svensson fortæller til B.T., at Ajax København er en klub, der står hans hjerte nært:

»Jeg har haft fem år i klubben, og det var et af de steder, jeg udviklede mig allermest, så det er en klub, der betyder sindsygt meget for mig, så jeg er en meget stolt og glad mand i øjeblikket,« siger Daniel Svensson.

Daniel Svensson måtte stoppe sin aktive håndboldkarriere i 2017, da han året forinden fik konstateret lymfekræft for anden gang. Lige siden har han drømt om at få en rolle i håndboldens verden.

Det har ført til jobbet som ekspert og kommentator for TV2s håndbolddækning, og nu har han taget et nyt skridt med en stilling, der kræver hans opmærksomhed på fuld tid.

»Jeg lærte selv at blive professionel i Ajax, og derfor er jeg også ekstra stolt over den rolle, jeg tiltræder i,« siger Daniel Svensson og fortsætter:

«Jeg har haft flere snakke med den tidligere direktør, der gerne ville have, at jeg tog over på fuld tid, og jeg skulle ikke tænke mig om mange gange, før jeg sagde ja,« siger en glad Daniel Svensson.

Ajax København har ni danske mesterskaber på samvittigheden, dog blev det senest vundet i 1964, og i øjeblikket er de at finde i 1. division.

Derfor bliver Daniel Svenssons første opgave at få københavnerne op i landets bedste række.

»En kæmpe drøm er at få Ajax tilbage til toppen af dansk håndbold, og vi har også et hold, der er godt nok til at spille med i toppen af 1.division allerede nu,« siger Daniel Svensson, der dog ikke vil love en oprykning allerede i år.

Til gengæld vil han love, at han går benhårdt efter at gøre håndbold mere populært på Sjælland og ikke mindst i Københavnsområdet.

«Jeg er glad for at få en rolle, hvor jeg har mulighed for at løfte håndbolden i København. Det er - i mine øjne - gået hen og blevet en sport, som mange københavnere ikke er så interesseret i, og det håber jeg på at kunne lave om, så københavnerne vil få et mere positivt indtryk af håndbolden,« siger Daniel Svensson og fortsætter:

»Det vil jeg gøre ved først og fremmest at sætte fokus på ungdomsarbejdet og skabe nogle rammer omkring kampene, der kunne generere noget interesse. En kæmpe drøm er om en del af at kunne se Ajax i en pokalfinale i en af Københavns store haller såsom KB Hallen eller Royal Arena. Men det er et drømmescenarie, der ligger langt ude i fremtiden.«

Daniel Svensson tiltræder i sit nye job på mandag.

Jagten på oprykning og sportslige drømme sættes ind, når sæsonen åbner i slutningen af august.