Det skulle have været et stort eventyr.

Men sådan endte GOG-oplevelsen langt fra for Dan Beutler, der skrev under med den danske håndboldklub i marts.

Det var den sidste destination i karrieren, men tiden på Fyn stoppede brat, før den gik i gang for Beutler, der i maj afleverede en positiv doping-prøve efter en kamp mellem Malmö og Sävehof. Og det var ikke et hvilket som helst stof, han blev testet positiv for. Det var kokain.

»Jeg var i en paniktilstand. Jeg havde panikanfald hele tiden. Jeg tog kokain i garagen, når jeg gik tur med hunden, og når børnene var lagt i seng.«

Dan Beutler fik kontrakten med GOG revet over efter en positiv dopingprøve. Foto: ATTILA KISBENEDEK Vis mere Dan Beutler fik kontrakten med GOG revet over efter en positiv dopingprøve. Foto: ATTILA KISBENEDEK

Sådan fortæller den svenske håndboldkeeper selv i et interview med Aftonbladet. Det var også, hvad han fortalte sin kone for et par måneder siden, da han var blevet testet positiv for doping.

Den positive dopingprøve betød, at kontrakten med GOG blev revet over. Inden han overhovedet var flyttet til Fyn.

Desuden har han fået en karantæne på 15 måneder, hvilket betyder, at han ikke engang må træne sin egen datters håndboldhold. Han er suspenderet fra alt, der har med håndbold at gøre indtil juni 2020.

Han tog stoffet, fordi han altid har haft svært ved at fungere om aftenen, forklarer han. Det skyldes, at han har ADHD, og hans hjerne har svært ved at kapere alle de indtryk, han får på en dag.

»Jeg medicinerede mig selv. Simpelthen. Uden at vide hvorfor. Min psykolog har forklaret, at for nogle der har ADHD, er der en kemisk reaktion i hjernen, der gør, at tandhjulene i tankerne bare slår klik,« fortæller 41-årige Dan Beutler.

Hans kone var tidligere på året også begyndt at arbejde mere. Det betød, han fik mere ansvar for familien og parrets hjem, og det fik bægeret til at flyde over til sidst. Det blev for meget. Ansvaret blev for stort, selvom han selv havde sagt til hende, at hun skulle jagte sine egne drømme noget mere.

»Når jeg ser tilbage nu, skræmmer det mig, hvor hurtigt tingene kan gå. Jeg tror, jeg var på vej mod helvede. Jeg er overbevist om, det var endt meget skidt og tragisk for mig,« siger Dan Beutler, der i dag er lykkelig over, at han fik hjælp.

Dan Beutler undskylder derudover til GOG for at have bragt klubben i den ærgerlige situation, og han håber på at gøre comeback på håndboldbanen, når hans karantæne er overstået for at slutte ordentligt af.