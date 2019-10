Michael Damgaard spillede en fin kamp, da Danmark torsdag tabte til Frankrig i Golden League.

Michael Damgaard er en af de spillere, der skal gøre sig til for landstræner Nikolaj Jacobsen, hvis han vil have en plads i bussen, når de danske håndboldherrer til januar rejser til EM i Sverige.

Den 29-årige bagspiller var ikke med, da Danmark i januar vandt VM-guld, men torsdag aften fik han chancen for at vise landstræneren, at der bør kigges til hans side, da han var med i Golden League-kampen mod Frankrig.

Damgaard var på banen i størstedelen af første halvleg og gjorde en rigtig fin figur med tre scoringer og en stribe flotte assister og indspil til stregen.

- Jeg er fint tilfreds. Vi leverede et godt angrebsspil, og det er nok det, der skal være fokus på, når jeg er på banen. Jeg satte også pris på, at jeg fik lov at bidrage i forsvaret, siger Damgaard.

Trods det fine indhop tabte danskerne kampen med 27-31, og venstrebacken ved endnu ikke, om hans præstation var god nok til en EM-billet.

- Det er ikke mig, der kan svare på det. Jeg spiller håndbold, og så må vi se, siger Damgaard, der også håber på spilletid, når Danmark lørdag møder Norge i en kamp om tredjepladsen ved Golden League.

- Jeg er tilfreds, og det håber jeg også, at jeg er efter lørdagens kamp. Jeg vil gerne fortsætte de samme takter der.

Nikolaj Jacobsen er også glad for det, han så fra SC Magdeburg-spilleren torsdag aften og fremhæver Damgaard, da han bliver spurgt om, hvor han kan sætte nogle plusser.

- Jeg synes, at Michael Damgaard spiller en rigtig flot første halvleg, siger landstræneren.

Lørdagens kamp mod Norge spilles i Aalborg klokken 16.15.

/ritzau/