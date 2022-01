Danmark kommer ikke til at spille testkamp mod Norge torsdag aften.

For nordmændene har trukket sig fra kampen, der ellers var en del af optakten til årets EM.

Det skriver det danske håndboldlandshold i et opslag på de sociale medier.

'I aften skulle vi have spillet årets første kamp som optakt til EM. Men den norske delegation har ytret bekymring for coronasmitte ved afvikling af aftenens testkamp,' lyder det.

'Vi er selvfølgelig meget kede af aflysningen – både på egne og seernes vegne. For vi har gjort alt, hvad vi kunne, for at vi med ro i sindet kunne spille testkampen i aften,' skriver landsholdet desuden.

Helt oprindelig var planen, at Nikolaj Jacobsens mandskab skulle have spillet mod Frankrig og Norge. Men fordi franskmændene blev hårdt ramt af coronavirus, blev planerne lavet om, så programmet bød på to kampe mod Norge.

Ifølge Dansk Håndbold Forbund bliver lørdagens kamp mod nordmændene stadig spillet. En kamp, der skal spilles i Hillerød.

Og det ærgrer sportschefen i Dansk Håndbold Forbund, Morten Henriksen, at aftenens kamp ikke bliver til noget alligevel.

»Vi er meget kede af den her aflysning. Vi har i Dansk Håndbold Forbund og på herrelandsholdet gjort alt, hvad vi kunne, for at vi med ro i sindet kunne spille testkampen mod Norge i aften. Vi er overbeviste om, at vi forsvarligt kunne afvikle landskampen, men Norges Håndboldforbund vil dog gerne, at både de og vi bliver testet yderligere inden et opgør, hvilket vi selvfølgelig er forstående overfor,« siger Morten Henriksen til forbundets hjemmeside.

Danmark har også været ramt af coronavirus inden årets EM. Den danske målvogter Jannick Green testede positiv for coronavirus 3. januar, og dermed misser han de første to gruppekampe.

Onsdag eftermiddag kunne landsholdet dog oplyse, at alle andre indtil videre er testet negativ.

EM i Ungarn starter i næste uge, hvor Danmark 13. januar skal spille første kamp mod Montenegro. Herefter venter Slovenien og Nordmakedonien i den indledende pulje.

Inden da venter der to testkampe mod Norge. Den første bliver spillet torsdag, mens den anden kamp bliver spillet lørdag 8. januar.