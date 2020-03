Den norske håndboldstjerne Amanda Kurtovic skulle have spillet OL-kvalifikation under den igangværende weekend.

Dermed skulle hun have betrådt et håndboldgulv og iført sig nationaldragten for første gang i halvandet år. Men på grund af coronavirus er OL-kvalifikationen blevet udskudt.

I stedet er Amanda Kurtovic hjemme i Norge. Og selvom hun har set frem til et landsholdscomeback, er håndbolden - naturligvis - meget fjernt i øjeblikket. Det fortæller hun til VG.

»Nu bliver alt virkelig sat i perspektiv. Herregud, sport betyder ingenting lige nu. Jeg har ikke så mange tanker på håndbold. Nu handler det om liv og helbred. Uanset hvad,« siger hun til VG.

Til dagligt spiller den norske stjerne i ungarske Györi, men grundet udbruddet af coronavirus, som har ført til suspendering af håndbold i Europa, har hun valgt at isolere sig i hjemlandet nær sin familie.

»For mig betyder ingenting mere end en god familie. Derfor er det ekstra svært at forblive professionel i forhold til håndbold,« siger hun.

I november 2018 - ved den sidste kamp inden EM - blev Amanda Kurtovic alvorligt knæskadet. Hun har siden genoptrænet og er tilbage i fuld vigør, hvilket skulle have resulteret med tre OL-kvalifikationskampe mod Montenegro, Rumænien og Thailand i skrivende stund.

Kampene er nu udskudt til sommer - dog uden en kampklar dato.