Randers HK møder lørdag Nykøbing Falster. Seneste testrunde hos kronjyderne viste nul nye smittede.

Randers HK har fået sat en prop i udbruddet af coronavirus i håndboldklubben.

Onsdag meddeler Randers i en pressemeddelelse, at tirsdagens testrunde viste nul nye smittede.

Dermed er klubben klar til lørdag at møde Nykøbing Falster i kvindeligaen. En kamp, der skulle have været spillet onsdag.

Fire Randers-spillere og cheftræner Niels Agesen er blevet ramt af det smitsomme virus, og de er derfor ikke med lørdag. Havde Randers haft endnu en spiller smittet, kunne klubben have krævet kampen udskudt yderligere.

- NFH er i sin gode ret til at fastholde kampafviklingen. Vi havde dog gerne mødt lidt større forståelse og imødekommenhed, skriver randrusianerne i pressemeddelelsen.

- Nu er der ikke andet for end at smøge ærmerne op og rykke endnu tættere sammen i bussen. Det bliver en hård opgave for de resterende spillere, men vi er et fighterhold, og det skal komme os til gode, når vi lørdag igen skal spille kamp.

Det vides ikke, hvilke af Randers' spillere, der er blandt de fire smittede.

