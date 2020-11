De bliver 'lukket inde' på en hoteletage og må derudover kun være i en håndboldhal. Ingen besøg. Ingen ture på café. Nul gåture eller frisk luft.

Læg dertil, at de kun kommer til at få fred fra hinanden, når de skal sove om natten.

Det bliver – som det ser ud lige nu – virkeligheden for de danske landsholdsstjerner, når de til december skal spille EM i håndbold på hjemmebane i Herning.

»Vi ved, det boblekoncept bliver voldsomt. Boblekoncept er næsten for positivt – for det er isolation, når der kun er mulighed for udgang til en håndboldhal. Det bliver hårdt.«

Det bliver en hård boble, hvor vi ikke må noget som helst. Jesper Jensen, landstræner

Sådan lyder det fra landsholdstræneren Jesper Jensen, der tirsdag udtog det hold, der skal med til slutrunden.

En slutrunde, der på ingen måde bliver, som Mie Højlund, Sandra Toft, Kathrine Heindahl og de andre stjerner er vant til på grund af coronasituationen i hele verden.

Derfor lægger Jesper Jensen heller ikke skjul på, at han har valgt sin trup ud fra harmoni – ikke kun på banen, men også udenfor.

For at leve i en boble kræver meget, og det bliver helt særlige vilkår, spillerne kommer til at leve under. Vil de have en pose slik eller andet fra den lokale Føtex, må de ikke selv købe det.

»Som reglerne er lige nu, bliver vi isoleret på vores egen etage af hotellet uden kontakt til andre end os selv. Vi har en guide, som skal ringe til en anden guide, hvis vi vil have en pakke tyggegummi eller en sodavand i den lokale kiosk. Så skal den anden guide bringe det hen til hotellet, så skal vores guide gå ned og hente det i receptionen og bringe det op til etagen,« siger Jesper Jensen og fortsætter:

»Det bliver en hård boble, hvor vi ikke må noget som helst. Vi må ikke engang gå ud og trække frisk luft – det bliver gennem vinduet eller på en altan. Det bliver utroligt voldsomt og vildt,« siger landstræneren.

Derfor kræver det også enormt meget af både staben og spillerne. En selvbevidsthed og en opmærksomhed på hinanden.

For det bliver forbudt at se familie, venner og kærester. Savnet kan blive stort, og følelserne kan blive overvældende.

Under sidste års VM kunne danskerne nyde lyden af fans i håndboldhallen. Det kommer ikke til at ske i år. Foto: Bo Amstrup

Det er netop boble-konceptet, der har fået Maria Fisker til at melde fra til EM. Hun ønsker ikke at være isoleret fra sin lille søn i adskillige uger, forklarer landstræneren, der understreger, hvor vigtigt det bliver at være der for hinanden, når det hele går i gang.

Mens nogle spillere koncentrerer sig bedst ved nærmest at lukke sig inde under hele slutrunden, kan andre have et kæmpe behov for at lade op ved at gå to-tre timer på café for at sidde og snakke. Men det behov kan ikke blive opfyldt.

»Der skal vi være meget opmærksomme på, at der ikke er nogen, der brænder sammen i det. For hvis man først får lejrkuller, kan du ikke komme af med det igen. Vi må lave en masse quizzer og sociale ting som hold, men også give folk fred til at være sig selv. Hvis vi er gode til at manøvrere rundt i den udfordring, tror jeg også, det er der, man kan hente allerflest procent,« siger Jesper Jensen.

Han er blevet landstræner i en periode, hvor coronavirus har været den dominerende overskrift i hele verden.

Jesper Jensen og målvogter Sandra Toft. Foto: Bo Amstrup

Det har også fyldt meget i forhold til slutrunden, og det står allerede klart, at det ikke bliver gennem publikums opbakning, at landsholdet kan hente de sidste procenter på hjemmebanen. For der må maksimalt være 500 personer i hallen, og det er inklusiv landshold, presse og lignende.

Derfor har det også været vigtigt for Jesper Jensen hurtigt at indstille sig på, at alt er og bliver anderledes. Og at tingene sågar kan blive værre.

»Vi frygter det hele og håber på endnu mere. Lars (Jørgensen, assistenttræner, red.) og jeg har hurtigt sagt, at vi skal have det bedste ud af det. Der kommer ikke en optimal situation. Vi får ikke fyldt Boxen, vi får ikke fede omgivelser. Vi får en dårlig situation, som vi skal have det bedste ud af. Normalt vil alle hold vide, hvad forventningerne er til dem, og hvad der venter. Denne gang skal man manøvrere i kaos,« siger Jesper Jensen.

Og kan landsholdet løse den opgave, kan de forhåbentlig hente flere procenter i forhold til konkurrenterne.

»Vi har gjort mange tanker og er tunet ind på det, vi kan gøre. Og så skal vi selvfølgelig præstere rigtig godt på banen. Hvis man normalt taber seks til 10 procent, som turneringen går, taber man måske 15 til 20 nu, fordi det er så hårdt. Men taber de andre 27, kan vi skabe en konkurrence, hvor vi er gode til den slags,« siger Jesper Jensen.