Henrik Toft er med på landsholdet igen, efter coronavirussen kostede ham en plads i truppen til VM i januar.

Den stærke stregspiller måtte se to af sæsonens absolutte højdepunkter forsvinde, da han i slutningen af december blev testet positiv ved ankomsten til Champions Leagues Final 4.

Dermed blev det først et ufrivilligt farvel til kampene om det mest eftertragtede klubtrofæ – og en lille uge senere måtte han så sande, at han heller ikke kunne være med til at forsvare VM-guldmedaljerne i Egypten.

Og det var et hårdt slag for den erfarne Paris Saint-Germain-spiller.

»Selvfølgelig er der ikke noget godt tidspunkt at blive smittet på. Men det her var helt katastrofalt i forhold til at være så tæt på en af sæsonens helt store målsætninger. Og så glipper jeg begge to – både med Champions League og januars slutrunde.«

»Det var en kæmpe sten i hovedet. Det var hårdt mentalt. Fysisk var det ikke så hårdt til at starte med, for de første fire-fem dage havde jeg ingen symptomer. Men så begyndte jeg at få symptomer også, så jeg fornemmede, at det nok var rigtigt, at jeg var testet positiv,« forklarer Henrik Toft om sin situation.

Derfor endte Henrik Toft med at bruge det meste af sin januar på at være i isolation, inden han kunne vende tilbage til samfundet og prøve at bygge sin form op igen – i stedet for at være med på det danske guldtogt i Cairo.

At kalde det et ‘antiklimaks’ virker som en underdrivelse.

»Til at starte med var det en udfordring at komme ud at løbe en tur – for jeg var simpelthen udmattet, efter jeg bare tog en lille løbetur, da jeg kom ud af isolation.«

»Så jeg kunne godt mærke, jeg var ikke der, hvor jeg gerne ville være efter tre uger i isolation, Så det var ikke være realistisk at kunne bidrage med noget (til VM, red.), så jeg satte mine egne små målsætninger i dagligdagen, og så sad jeg ellers og råbte og skreg og heppede i sofaen (på landsholdet, red.),« siger han.

Men nu er Henrik Toft ovenpå igen, og han er mødt op i landsholdslejren for at vise, at landstræner Nikolaj Jacobsen stadig kan regne med ham til sommerens OL i Tokyo.

»Jeg føler mig fit for fight igen og har fået lov at spille håndbold igen og er kommet mig over mine symptomer. Så nu er jeg bare glad for at være sammen med gutterne igen og høre på de dårlige jokes,« siger han med et smil.