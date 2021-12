Smilende kommer de gående ind i salen en efter en.

Rammerne ved årets VM står i stærk kontrast til sidste års EM i Herning, hvor landsholdet var lukket inde i en tæt boble og kun måtte forlade gangen på deres spillerhotel for at træne eller spille kamp.

Al kontakt med presse var over telefonen, men sådan er det ikke denne gang.

For udover fysiske pressemøder er det i år muligt at gå en tur i Barcelonas gader, købe en kaffe på hjørnet eller gå ned for selv at købe en sodavand i det lokale supermarked.

En slags frihed under ansvar for holdet, der ikke på samme måde er 'spærret inde'.

»Det gør en kæmpe forskel bare at kunne gå ud og trække noget frisk luft. Det er dejligt, det er under lidt varmere himmelstrøg, så man er endnu mere fristet til at komme ud. Det tror jeg kommer til at gøre en kæmpe forskel på den lange bane, at vi kan gå en tur og ikke er indespærret hele tiden,« fortæller Kathrine Heindahl.

Men det er selvfølgelig med stor omtanke, at spillerne - der har deres egne to etager på hotellet - bevæger sig ud.

For de ved godt, at falder corona-hammeren, slår den altså rigtig hårdt, og pandemien er da også lidt et tema i lejren.

Kathrine Heindahl under kvindelandsholdets pressemøde i Barcelona onsdag den 1 december 2021. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Kathrine Heindahl under kvindelandsholdets pressemøde i Barcelona onsdag den 1 december 2021. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

»Det fylder. Man ved godt, at en positiv test, så er man færdig,« siger Kathrine Heindahl med henvisning til, at bliver en spiller testet positiv for coronavirus, betyder det ti dage i isolation.

»Man forsøger at beskytte sig selv, men vi har også levet med de regler i lang tid og har rejst rundt i Europa. Det er en del af ens hverdag med at spritte af, tænke sig om og ikke være for tæt på mennesker, vaske hænder … Jeg føler, det er nogle retningslinjer, vi har levet med længe, og så handler det om sund fornuft og at beskytte sig selv så godt som muligt,« siger Kathrine Heindahl.

Spillerne har indtil videre kunnet spise i en sal for sig selv. De sørger for at holde afstand, bruge mundbind alle steder indenfor og spritte hænder ofte.

»Vi må jo egentlig det meste, så længe vi tænker os om. Vi må gå ud men ikke i store folkemængder, shoppingcentre der er totalt proppede, holder vi os fra. Vi må også godt gå en tur på stranden,« siger Sandra Toft, der også udmærket kender konsekvensen ved en positiv test.

Sandra Toft under kvindelandsholdets pressemøde i Barcelona onsdag den 1 december 2021. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Sandra Toft under kvindelandsholdets pressemøde i Barcelona onsdag den 1 december 2021. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

»Så er VM jo nærmest slut,« som hun kort og godt siger det.

Landsholdet er blevet testet for coronavirus efter ankomst til lufthavnen, og ventetiden på svar var da nervepirrende, erkender landstræner Jesper Jensen.

»Er du sindssyg, det var lang tid i går,« siger han med et smil om de 25-40 minutter, der gik fra testen blev taget, til svarene kom.

»Spillerne kender risikoen og konsekvenserne, ligeså godt som vi gør. Når de ligger på deres værelse og venter på svar på kviktesten, tror jeg, alle har været nervøse. Det minder også en om, hvor meget man har at tabe i det her. Vi er voksne mennesker, når man kender konsekvensen, tager vi vores forholdsregler,« siger landstræneren.

Cheftræner Jesper Jensen og holdet under kvindelandsholdets træning i Granollers onsdag den 1 december 2021. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Cheftræner Jesper Jensen og holdet under kvindelandsholdets træning i Granollers onsdag den 1 december 2021. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

Han kan ikke komme udenom, at coronavirus er noget, der fylder, men han går ikke hele tiden og grubler over 'hvad nu hvis, der kommer en positiv test'.

Reglerne er lige nu således, at alle spillere, folk omkring holdet, ledere og mediefolk skal være færdigvaccinerede.

Spillerne bliver derudover testet ved ankomst og efter hver runde af VM, det vil sige efter gruppespillet, mellemrunden og så videre.

»Jeg tror, frygten ligger derinde et eller andet sted. Men det er ikke en frygt, jeg går med hele tiden. Men hver gang man får en test, tænker man lige 'hvad nu hvis'. Det fylder ikke i hverdagen,« siger Jesper Jensen.

I truppen gør de også hvad de kan for at hjælpe hinanden. Enten med et 'husk masken' eller et sprøjt med håndsprit, hvis det lige glipper.

»Vi har alle behov for hinanden. Ligeså vel som de ikke vil have en leder ryger ud, vil vi heller ikke have, en spiller ryger ud af gruppen,« understreger landstræneren.

I retningslinjerne fra IHF lyder det, at Spanien er et af de lande, hvor det lige nu 'går fremad' i forhold til coronavirus i takt med at flere bliver vaccineret.

Landsholdet spiller første VM-kamp torsdag aften klokken 20.30 mod Tunesien. Den kan du følge live her på bt.dk.