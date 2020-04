Dansk Håndbold Forbund er så presset af corona-krisen, at man har valgt at sende 40 medarbejdere hjem på regeringens lønkompensationsordning.

Det svarer til 40 procent af de ansatte i DHF.

Og en af de hjemsendte er herrelandstræner Nikolaj Jacobsen.

Det bekræfter han overfor B.T.

»Jeg er delvis hjemsendt, som det hedder. Så jeg er kun på arbejde nogle faste dage i ugen fremover,« siger Nikolaj Jacobsen.

»Det er helt fint, og jeg forstår godt, at DHF vælger at gøre det efter omstændighederne,« tilføjer Nikolaj Jacobsen, som ikke vil gå yderligere ind i de vilkår, der gælder for hans hjemsendelse.

Morten Stig Christensen, der er generalsekretær i DHF, forklarer i en pressemeddelelse, at håndboldforbundet har været nødt til at trække i den økonomiske håndbremse, og derfor er en lang række medarbejdere altså sendt hjem.

»Som det ser ud lige nu, er dansk håndbold ramt på rigtigt mange aktiviteter.« siger Morten Stig Christensen.

»Havde vi kunne sætte hjulene i gang igen lige nu og her, ville det have været til at leve med økonomisk for os i Dansk Håndbold Forbund. Men eftersom vi kan se, at det ikke umiddelbart bliver bedre for os og vores produkter over de kommende måneder, er vi nødt til at trække i bremsen.«

»For udsigterne er mildest talt urovækkende for os, når vi ser på, hvor mange aktiviteter vi bliver nødt til at aflyse i den næste tid,« lyder det fra Morten Stig Christensen.

Indtil videre er Nikolaj Jacobsen og de øvrige ansatte sendt hjem indtil d. 8. juni.

Al ligahåndbold i Danmark er aflyst indtil næste sæson. Flere landskampe er også aflyst, og det er lige nu uvist, hvornår landsholdene igen kan komme i aktion.