De tjekkiske håndboldherrer kommer ikke til VM i Egypten, efter at 12 spillere er testet positive for coronavirus.

Det meddeler nationen på et pressemøde, skriver flere tjekkiske medier heriblandt Sport.cz.

»Vi har gjort vores bedste for at komme med til VM, men vi kom til den konklusion, at det simpelthen ikke er realistisk,« siger tjekkernes landstræner, Jan Filip, på pressemødet.

Nordmakedonien er førstereserve og overtager dermed Tjekkiets plads ved slutrunden, der begynder onsdag. Det oplyser de egyptiske arrangører på mesterskabets hjemmeside.

Tjekkiet var i gruppe med Egypten, Sverige og Chile.

Det tjekkiske landshold har længe været præget af positive coronatilfælde, og allerede 6. januar kom det frem, at 11 spillere var testet positive.

På tirsdagens pressemøde kom det så frem, at smitten har spredt sig yderligere. Inden afrejse var der derfor kun fire spillere, der havde fået grønt lys til at rejse til Cairo.

»Af de 21 spillere, som vi mente var de bedste, kunne 17 ikke deltage,« siger formand for det tjekkiske forbund, Daniel Curda.

Hellere ikke Tjekkiets landstræner eller assistenttræner kunne tage turen til Egypten.

I forvejen er flere nationer ramt af udbrud, og tidligere tirsdag kunne USA meddele, at hele 18 personer på holdet var blevet testet positive.

Derudover blev den brasilianske lejr mandag ramt af fem positive tests.

Indtil videre er det danske landshold gået fri, når det kommer til coronasmitte. Mikkel Hansen, Niklas Landin og resten af stjernerne starter årets VM fredag aften mod Bahrain.