De egyptiske VM-arrangører har på ingen måde håndhævet de mange strikse coronarestriktioner, som ellers var meldt ud på forhånd.

Derfor har corona-kaosset fyldt det meste, siden landsholdet tirsdag ankom til basen på Hotel Marriott i Cairo.

Værterne har fået hård kritik for ikke at tage coronavirussen seriøst nok, og landstræner Nikolaj Jacobsen pointerer også, at tingene ikke har spillet optimalt.

»Man bliver da lidt overrasket. Nu har vi fået jeg ved ikke hvor mange sider (corona-protokoller, red.), som de vil have gjort, som de så ikke har fået helt styr på. Men jeg vil sige, at jeg synes, de kæmper med det. De ting. som man prøver at komme med, prøver de at få rettet op på,« siger han og fortsætter:

»Men det er klart, det her er en voldsom stor opgave at organisere med alle de regler, der er. Der er altså 32 lande, hvor nogle lande er måske lidt disciplineret i forhold til coronaen, end andre er.«

Hvor tryg er du i forhold til, om der kommer smitte ind i jeres boble eller ej?

»Haha.. Jamen det ved jeg ikke. Det er svært at svare på. Jeg koncentrerer mig om min del: Det er at forberede holdet så godt som muligt og sørge for, at der er så gode forhold til os. Jeg skal være ærlig at sige, at der løber en masse mennesker rundt, som jeg ikke ved, hvilket tilhørsforhold, de har til boblen...«

»Men om der er eller kommer coronasmitte herind... Det må vi se på. Det er også derfor, vi har bedt spillerne om at holde sig så meget for sig selv som muligt,« siger Nikolaj Jacobsen med henvisning til, at han har bedt spillerne om kun at opholde sig på femte sal, som er reserveret til det danske landshold, i det omfang det er muligt.

Også anfører Niklas Landin påpeger, at der i den grad er plads til forbedringer i forhold til coronarestriktionerne på hotellet.

Men han understreger samtidig, at det ikke er af en karakter, hvor han går rundt og er bekymret for at blive smittet.

»Personligt føler jeg mig rimelig tryg ved situationen. Der er stadig nogle punkter, hvor jeg synes, de skal forbedre sig. Men jeg har egentlig også en følelse af, at de virkelig forsøger - og at de selv synes, de gør det rigtig godt,« siger han og tilføjer:

»Men jeg tror, at de har et andet kvalitetsstempel i forhold til det europæiske corona-hygiejnekoncept. Men hver gang, vi har en rettelse, så ændrer de det og forsøger at gøre det bedre.«

Det samme har rutinerede Lasse Svan hæftet sig ved. Men han undrer sig dog over, at det overhovedet har været nødvendigt at påtale, at det eksempelvis ikke er optimalt at lade en masse mennesker spise fra en fælles buffet og lade folk sidde oveni hinanden i hotellets spisesal.

»Der er også nogle af tingene, hvor man tænker at det kunne de godt have tænkt på fra start. Det havde vi måske ikke behøvet at komme her og skulle påtale først.«

»Men noget af det positive, man kan sige, er, at ret hurtigt efter vi har påtalt nogle ting, så bliver det ændret. Så i dag var buffeten blevet opdelt, og vi sad ikke længere i en kæmpestor madsal. Men kun i en madsal med vores hold og svenskernes hold - og godt med afstand. Så der var fuldstændig styr på det,« siger Lasse Svan.

Fredag træder corona-kaosset - måske - i baggrunden for en stund, når Danmark møder Bahrain i den første kamp ved VM.