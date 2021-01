Det danske dommerpar Mads Hansen og Jesper Madsen kommer ikke til at dømme flere kampe ved VM.

Årsagen er, at førstnævnte afleverede en positiv coronatest fredag.

Det skriver Dansk Håndbold Forbund på sin hjemmeside.

Derfor har det danske dommerpar da også allerede vendt snuden hjemad mod Danmark efter kun fire kampe ved slutrunden i Egypten.

Mads Hansen (tv.) er smittet med coronavirus. (Arkivfoto). Foto: Diego Azubel Vis mere Mads Hansen (tv.) er smittet med coronavirus. (Arkivfoto). Foto: Diego Azubel

»Det var virkelig ikke sådan, jeg havde set for mig, at det skulle gå, da Jesper og jeg rejste til VM for 14 dage siden,« siger Mads Hansen i en pressemeddelelse og tilføjer:

»Særligt på Jespers vegne er det brand ærgerligt, da det jo er hans første slutrunde. Men sådan er spillet desværre.«

På trods af, at Mads Hansen gik i isolation på sit værelse fredag og efterfølgende testede negativ lørdag, betød den ene positive test alligevel, at de to dommere ikke kunne komme ind i turneringen igen. Derfor gik turen søndag mod Danmark.

VM-slutrunden i Egypten var Jesper Madsens første som international dommer.

Mads Hansen har tidligere dømt ved fire VM-slutrunder – den første i 2009 – sammen med sin makker gennem 24 år, Martin Gjeding.

Den anerkendte dommerduo brød dog op i maj sidste år, hvorefter Mads Hansen blev sat sammen med Jesper Madsen.