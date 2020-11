Hvad gør man, når man er træner for en topklub men bor i en kommune, man lige nu ikke må forlade?

Man skynder sig at flytte. I hvert fald midlertidigt. Det er i hvert fald, hvad cheftræneren for Aalborg Haandbold Stefan Madsen har besluttet sig for at gøre.

Det oplyser klubben i en pressemeddelelse.

Årsagen er de coronarestriktioner, der har ramt syv nordjyske kommuner, efter der er fundet muteret coronavirus i mink.

En af de kommuner er Jammerbugt Kommune, hvor Stefan Madsen bor. De nye restriktioner betyder blandt andet, at beboere i de syv kommuner kraftigt opfordres til ikke at krydse kommunegrænserne.

Noget, der kan være svært, når man er cheftræner for en klub, der ligger i Aalborg.

Og det er her, Stefan Madsen er flyttet til, indtil restriktionerne bliver ophævet. Noget, der også betyder, at han ikke kommer til at se sin familie de næste uger.

»Jeg er selvfølgelig rigtig glad for, at Stefan har truffet den beslutning. Han bliver derfor blandt andet afskåret fra sin familie i en periode, og det viser noget om det store hjerte, han og familien har for klubben. Sportsligt har det selvfølgelig enorm betydning, at vi fortsat kan have ham med på sidelinjen i den spændende periode, vi går i møde,« siger klubbens direktør Jan Larsen.

Stefan Madsen flyttede fredag, og han er siden blevet testet negativ for coronavirus. Derfor kan han indgå i træningen og de kommende kampe uden problemer. Der er ikke andre spillere eller trænere i klubben, der bor i de berørte kommuner.

De nye restriktioner for de syv nordjyske kommuner, der foruden Jammerbugt er Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Vesthimmerland, Thisted og Læsø, trådte i kraft 9. november. De nye tiltag er foreløbigt gældende til og med den 3. december.

Onsdag står Stefan Madsen i spidsen, når Aalborg Håndbold møder Bjerringbro-Silkeborg i Santander Cup.

Efterfølgende gælder det TMS Ringsted i ligaen, inden det i næste uge går løs i Champions League mod Telekom Veszprém HC.