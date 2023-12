Ja, så var hun der igen.

43-årige Katrine Lunde er en frygtet keeper på håndboldbanen, og søndag vendte hun tilbage på det norske landshold efter en muskelskade.

Godt for Norge, men virkelig et problem for alle andre.

»Der er meget snak i Danmark om, hvorvidt Lunde bliver klar eller ej. Norge er to forskellige hold med og uden hende. Vi så det senest i EM-finalen mellem Norge og Danmark sidste år, siger TV 2 Danmarks håndboldekspert Rasmus Boysen til Dagbladet.

Cheftræner Jesper Jensen og Norges Katrine Lunde under mixed zone ved EM kvindehåndbold i 2022. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Cheftræner Jesper Jensen og Norges Katrine Lunde under mixed zone ved EM kvindehåndbold i 2022. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Hun har en aura, der er svær at matche, lyder det fra en anden ekspert.

»Det er noget, der tager mange år at bygge op, og det er måske kun Sandra Toft i Danmark, der kan sammenlignes,« forklarer Viaplay-ekspert Ole Erevik, der selv var en dygtig målmand, da han var aktiv.

Lunde har selv forklaret, at hun har taget den med ro og ikke presset på for at komme hurtigt tilbage, da hun frygtede, at skaden ville komme igen.

»Selvfølgelig får gode målmænd et ry, og det kan være en fordel,« siger Thorir Hergeirsson.

Lunde stod med en redningsprocent på 39, da Norge vandt over Sydkorea.