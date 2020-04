Team Esbjerg står til at skulle spille Champions League-kvartfinaler mod Buducnost efter tre måneders pause.

Team Esbjergs håndboldkvinder havde set frem til at spille kvartfinaler i Champions League mod Buducnost, men den omfattende coronakrise, der har skabt kaos i sportsverdenen, har sat en dæmper på glæden.

Den danske sæson er således afblæst med Team Esbjerg som mester på skrivebordet, mens kvartfinalerne i første omgang er udsat til sidste halvdel af juni, hvor det er tanken at afvikle opgørene med få dages mellemrum.

Det har gjort tilgangen en hel del anderledes. For hvilken stand vil spillerne er kommer til den kamp i, spørger Team Esbjerg-direktør Hans Christian Warrer retorisk.

- Det vil være to store kampe inden for fire-fem dage, efter at spillerne ikke har været i aktion i mere end tre måneder. Så jeg synes, man må sætte spørgsmålstegn ved, om de sportslige forudsætninger overhovedet er til stede for at afvikle de Champions League-kampe, siger han til DR.

Det er ikke den eneste udfordring for den vestjyske klub. Lige nu er Team Esbjergs spillere nemlig hjemsendt, så klubben kan få løndispensation i en økonomisk hård tid uden kampe og tilskuerindtægter.

- Men hvis vi skal kalde vores spillere tilbage til træning og til hverdagen, selv om det måske kun er for to kampe, kan det betyde, at vi mister hele vores mulighed for kompensation i en længere periode, selv om langt størstedelen af vores kampe jo stadig er aflyst, siger Hans Christian Warrer.

Han afviser, at en boykot af Champions League-kampene kan komme på tale.

/ritzau/