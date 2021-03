Aalborg Håndbolds Champions League-kamp mod Celje er aflyst grundet corona.

Tre Aalborg-spillere er testet positive for coronavirus, og derfor er man tvunget til at aflyse torsdagens Champions League-kamp mod Celje.

Det skriver Aalborg på sin hjemmeside.

I forvejen var keeper Simon Gade ramt. Og nu er der tikket to nye tilfælde ind.

Magnus Saugstrup og Lukas Sandell er også ramt af coronavirus.

»Vi er selvfølgelig utroligt ærgerlige over, at vi ikke får mulighed for at slutte gruppespillet ordentlig af i Jutlander Bank Arena i morgen (torsdag, red.). Men det vigtigste for os er nu først og fremmest at sørge for spillernes samt stabens helbred, og så må spillet på banen, for en stund, komme i anden række,« siger direktør Jan Larsen til klubbens hjemmeside.

Klubben oplyser, at man de næste dage vil afgøre, om det kan lade sig gøre at spille ligakampen i weekenden mod Team Tvist Holstebro.

Her vil man nemlig teste videre, og det kan betyde, at der kommer flere tilfælde end de tre, der hidtil er registreret i Aalborg-truppen.

Ifølge Aalborg Håndbold er Simon Gade allerede i bedring, mens Sandell og Saugstrup har det fint efter omstændighederne.