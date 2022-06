Lyt til artiklen

Da Christina Roslyng selv var en stjerne på håndboldbanen, var der ikke nogen, der turde vise sårbarhed eller tale åbent om det. Men det har den pensionerede venstrefløj lavet om på.

I dag er 43-årige Roslyng holdleder på kvindernes håndboldlandshold, hvor en af rollerne er at sikre, at den mentale sundhed er på plads.

»Jeg vil jo mene, at når man kommer op på eliteplan, hvor det er marginalerne, der er afgørende, så spiller ens mentale sundhed og trivsel en afgørende rolle. Du er i ubalance, hvis du er uafklaret, og det behøver ikke nødvendigvis være på håndboldbanen, det kan også være uden for banen,« fortæller Roslyng til B.T.

Og netop uden for håndboldbanen er også der, hvor holdlederen gør et stort stykke arbejde for at sikre spillernes velvære.

Christina Roslyng i samråd med landsholdsspillerne. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Christina Roslyng i samråd med landsholdsspillerne. Foto: Liselotte Sabroe

Roslyng kalder sig selv for en tillids- og tryghedsperson, der altid har telefonen åben, hvis spillerne skulle få brug for det. Og det har der i den grad været brug for.

En af de spillere, der især har brugt holdlederen, er Mie Højlund, som ikke har lagt skjul på, at hun har kæmpet med det mentale.

»Jeg synes, at det er super sundt for hele elitemiljøet – og for unge især, at se det ikke altid er sjovt. Det kan være benhårdt, at man skal spille en kamp, og man bliver pissenervøs. Det tror jeg, at rigtig mange unge oplever,« siger Roslyng og fortsætter:

»Det sker faktisk også for dem, der er på allerøverste hylde, der er bare ikke rigtig nogen, der har turdet fortælle om det. Historisk set tror jeg, at dét at vise sårbarhed er lig med svaghed. Og det er simpelthen noget sludder, for det er en sindssyg styrke, at man tør stille sig frem og sige 'Det er faktisk svært, det her'.«

Mie Højlund er en af de spillere, der har haft stor gavn af Christina Roslyng. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Mie Højlund er en af de spillere, der har haft stor gavn af Christina Roslyng. Foto: Liselotte Sabroe

Roslyng nåede 129 kampe på landsholdet, og var med til at vinde guld ved OL i Sydney i 2000 og guld ved EM i 2002 på hjemmebane.

Efter sit karrierestop har hun arbejdet med sportspsykologi, som hun sammen med erfaringerne fra håndboldkarrieren bruger i sit virke som holdleder.

»Som menneske kan jeg mange gange sætte mig ind i, præcis hvordan det er at være i deres sko, for det har jeg prøvet på godt og ondt,« siger Roslyng og tilføjer, at tankerne på en håndboldbane er de samme, som de altid har været.

Og derfor er det vigtigt, at spillere tør stå frem og fortælle om netop de tanker.

Christina Roslyng til EM i 2002, hvor Danmark løb med guldet. Foto: Ernst Van Norde Vis mere Christina Roslyng til EM i 2002, hvor Danmark løb med guldet. Foto: Ernst Van Norde

»Jeg synes, det er mega fedt, at der er nogle topatleter, som har mod på at åbne op og fortælle om det. Elitesport er benhårdt, og sådan har det altid været. Jeg synes også, at det er et rigtig godt bevis på, at når der er noget på spil, når der er noget, man gerne vil opnå og være god til – og når det betyder noget for os, så er der så sindssygt stærke tanker og følelser på spil.«

Roslyng understreger, at hun ikke giver landsholdsspillerne råd, men i stedet deler sine erfaringer og coacher spillerne til at træffe beslutningen på egen hånd.

»Mange gange handler det om at stille nogle spørgsmål. Det er jo nogle intelligente og dygtige piger, som sommetider bare skal have stillet nogle spørgsmål, og så har de selv svaret.«

Uanset hvad spillerne har brug for, står Roslyng altid klar til at lytte, og mobilen er altid tændt – også når landsholdet ikke er samlet.