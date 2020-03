Den tidligere landsholdsstjerne Christina Roslyng bliver ny team manager for kvindelandsholdet.

Det meddeler Dansk Håndbold Forbund i en pressmeddelelse.

Dermed afløser Christina Roslyng sin tidligere landsholdskollega Mette Vestergaard, der har haft samme funktion under Klavs Bruun Jørgensen.

Men Jesper Jensen og DHF har altså ønsket en udskiftning på posten, og valget er faldet på Christina Roslyng, der ser frem til at komme i gang med sit nye job.

»Opgaven som team manager er vildt spændende. Her kan jeg kombinere min erfaring fra min egen aktive karriere som spiller med min erfaring fra det civile liv inden for både HR og ikke mindst sportspsykologi i blandt andet Team Danmark-regi.«

»Jeg brænder for at udvikle mennesker, og derfor ser jeg også frem til igen at blive en del af et præstationsmiljø, hvor jeg kan sætte mine kompetencer i spil i forhold til spillerne og resten af ledergruppen,« siger Christina Roslyng i en pressemeddelelse.

Som aktiv nåede Christina Roslyng, der privat danner par med Lars Christiansen, selv at spille 129 landskampe i perioden 1998-2004.

Udover tilknytningen af Roslyng bliver Morten Storgaard også ny læge for de rødhvide håndboldkvinder - en rolle han allerede varetager hos herrelandsholdet.

Og landstræner Jesper Jensen glæder sig til samarbejdet med de to nye ansigter.

»Vi har forsøgt at sammensætte et stærkt hold med personer, der komplementerer hinanden – og som ikke mindst også komplementerer mig som person og leder. Jeg har i den proces selvfølgelig lyttet til Morten (Henriksen, sportschef, red.) og Lars’ (Jørgensen, assistenttræner, red.) betragtninger, og jeg synes, at vi er lykkedes med at samle et kompetent team, der også kan fastholde trygheden hos spillerne,« siger landstræneren, mens sportschef Morten Henriksen supplerer:

»Jeg vil først og fremmest gerne takke vores nu afgående Team Manager Mette Vestergaard og læge Nikolaj Rindom for deres fantastiske arbejde på kvindelandsholdet. Dernæst glæder det mig at kunne byde velkommen til Christina Roslyng, som mange vil huske som den dygtige fløjspiller på håndboldbanen,« siger han og fortsætter:

» Christina er dog primært med i denne konstellation grundet hendes store indsigt i HR og sportspsykologi. Kompetencer, der uden tvivl kommer til gavn for den enkelte spiller, Jesper og Lars samt landsholdet generelt.«

»Morten Storgaards CV taler for sig selv. Han har bidraget med et yderst kompetent arbejde hos herrerne, og derfor er jeg rigtigt glad for, at vi også kan koble ham på kvindelandsholdet. Her bliver han en del af en meget kompetent sundhedsstab, der betyder, at spillerne er i de bedste hænder,« lyder det fra Morten Henriksen.