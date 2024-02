Seks landsholdsspillere fra Bahrain har fået en hård straf efter et dommeroverfald.

De chokerende scener udfoldede sig efter semifinalen ved de asiatiske mesterskaber mod Japan, som man tabte med 17-20 24. januar.

Og det var åbenbart for meget at bære for værterne Bahrain, der kort efter opsøgte kampens dommer, der var på vej ud af hallen. Det udviklede sig til et decideret overfald.

Nu er straffen så kommet fra det internationale håndboldforbund – IHF – og her er der ingen nåde.

Foto: Screenshot: X Vis mere Foto: Screenshot: X

Stjernen Husain Alsayyad har fået den hårdeste straf blandt de i alt fem spillere, der nu har fået karantæne. Han må ikke spille på landsholdet eller for sit klubhold i 12 måneder.

Al Merza har fået karantæne i ni måneder, mens Mohammed Habib og Mohammed Merza er straffet med tre måneder på sidelinjen. Derudover har Mohammed A. Husain fået en karantæne på to måneder.

Derudover har Bahrains håndboldforbund fået forbud mod at være værter for turneringer i to år.

Forbundet bliver også kritiseret for at have fejlet i forhold til manglende sikkerhed, selvom man anerkender, at en hurtig reaktion fra politiet og sikkerhedsvagter var med til at afhjælpe situationen omkring dommerne.

Men skulle man komme i en lignende situation igen, oplyser det internationale forbund, at man vil overveje at udelukke Bahrain for livstid.

Karantænerne er da også bare ris til egen bagdel, fordi det gør Bahrains vej til til OL i Paris næsten umulig.

Qatar endte med at vinde finalen over Japan med 30-24.

Se hele episoden her.