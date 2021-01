Tre røde kort.

Det var, hvad Marokko for anden kamp i træk formåede at få ved VM. Én af dem blev endda ændret til et blåt kort.

VM-nationen mødte mandag aften Island i deres sidste gruppekamp, og her var førstnævnte særdeles hårdtspillende – endnu en gang.

Faktisk gik Marokkos spillere så hårdt til den, at det fik TV 2 Sports folkekære kommentatorpar, Thomas Kristensen og Bent Nyegaard, op i det røde felt i slutningen af kampen.

TV 2's kommentatorpar Bent Nyegaard og Thomas Kristensen. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere TV 2's kommentatorpar Bent Nyegaard og Thomas Kristensen. Foto: Liselotte Sabroe

»Hvad i alverden har I gang i, Marokko? Det er en fuldstændig vanvittig tackling,« udbrød Thomas Kristensen, da Marokkos Hicham Hakimi havde sendt sin ene arm op i hovedet på Islands Viggo Kristjansson.

Tacklingen var så voldsom, at islændingen efterfølgende faldt hårdt til gulvet og blev liggende, mens Hakimi blev udvist.

Bent Nyegaard kunne da heller ikke lade være med at komme med sin mening om den voldsomme stil, Marokko lagde for dagen.

»Der er simpelthen så pinligt. Uden hensynstagen til, at det er mennesker, der spiller,« sagde han, inden han blev afbrudt af Thomas Kristensen:

»Det er den tredje svinestreg, de laver i den her kamp. Det har intet med håndbold at gøre.«

Marokko fik ligeledes tre røde kort i landets første kamp mod Algeriet.

Island vandt mandagens kamp med 31-23, og dermed er de videre til mellemrunden med to point, mens Marokko må rejse hjem fra VM.