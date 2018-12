Den danske håndboldspiller Niclas Kirkeløkke går glip af den kommende VM-slutrunde i håndbold, som begynder 10. januar.

Det står klart fredag, efter at det er konstateret, at Niclas Kirkeløkke har revet det bageste korsbånd i sit venstre knæ over.

Det bekræfter Kirkeløkkes klub, GOG, over for TV2 Sport.

Skaden opstod i en ligakamp sidste weekend mod Bjerringbro-Silkeborg (BSV).

- Jeg landede ned på knæet og fik et slag. Efter det havde jeg slet ikke styr på det. Det var som om, det var lammet hele vejen igennem, sagde Kirkeløkke efter kampen til TV2 Sport.

