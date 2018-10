Niklas Landin har fået mere overskud, fordi THW Kiel i denne sæson spiller færre kampe.

Aarhus. For håndboldmålmand Niklas Landin og hans tyske klub, THW Kiel, var det lidt af en fiasko, at det i sidste sæson blot blev til en femteplads i den tyske Bundesliga.

Det betød, at storklubben ikke kvalificerede sig til Champions League, men engang imellem kan en nedtur føre noget godt med sig.

Der er nemlig pludselig en del huller i kampkalenderen, der tidligere var besat af Champions League-kampe. For Landin har det betydet mere overskud og håndboldsult.

- Det kan virkelig mærkes. Når vi har spillet ligakamp, har vi nogle gange haft en uge, inden vi skulle spille igen. Der har jeg faktisk tænkt: Hvad skal vi dog lave i en hel uge?, siger Niklas Landin.

- Nu kan vi pludselig træne ordentligt og sætte os op til næste kamp. Vi kan glæde os og have den nervøsitet, som man faktisk ikke når at få, når man spiller hele tiden, siger han.

I Champions League skal alle hold alene i gruppespillet i aktion 14 gange, hvilket betyder væsentligt mere arbejde, end der er i den beskedne EHF Cup, som THW Kiel er henvist til.

Her skal hver klub kun spille seks kampe i gruppespillet, og hovedturneringen begynder først i februar.

- Mentalt er det bedre, end når vi har så mange store kampe, som man har i Champions League. Jeg har følt mig mere frisk i hovedet, og det er en kæmpeforskel, siger Niklas Landin.

Han slår dog fast, at det helst ikke skal blive en vane for klubben at stå uden for det fine selskab.

- Nej, det er selvfølgelig også sjovt at spille Champions League. Jeg kan leve med at undvære det i år, og det er fint lige at få et afbræk, men jeg vil da meget gerne tilbage, siger Landin.

/ritzau/