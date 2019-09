Ifølge Divisionsforeningens direktør kan det blive aktuelt at droppe challenge-system midt i håndboldsæsonen.

Det nye challenge-system, der i denne sæson bliver testet i den bedste danske håndboldliga både hos mænd og kvinder, kan blive fjernet midt i sæsonen.

Det siger Divisionsforeningens direktør, Thomas Christensen, til Jyllands-Posten, efter at systemet onsdag var oppe på et fællesmøde i dansk håndbolds top oven på en kritisabel start.

- Det kan være, at vi står i november eller december og siger, at vi tror ikke på, at dette system har sin gang på jord. Så bliver indstillingen, at det ikke hører til i håndbold, og så må man håbe på, at det vil blive efterlevet, siger Thomas Christensen.

Systemet testes kun af i Danmark, men indtil videre har det været en hård fødsel.

Reglen om, at hver ligatræner én gang per kamp kan kræve at se en dommerkendelse igennem på video, har hidtil skabt mere forvirring end gavn.

Derfor har Dansk Håndbold Forbund (DHF) og Divisionsforeningen bedt klubberne om inputs inden et møde i udviklingsgruppen i midten af oktober, skriver Jyllands-Posten.

- Det kan være, at det skal ændres eller helt droppes. Hvis det, som ikke virker, ikke kan tilrettes, skal det selvfølgelig ikke være der. Men vi har også lavet den aftale, at hvis noget kan rettes til det bedre, skal vi gøre det.

- Det gælder også, selv om reglementet tilskriver, at man ikke kan ændre regler i en igangværende sæson. Men i tilfældet med challenge er der tale om en testregel, og så er sagen en anden, siger Thomas Christensen.

/ritzau/