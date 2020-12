Hun var vant til at løse problemer som en gudbenådet playmaker blandt de jernhårde ladies, men 2020 har stillet Camilla Andersen over for langt hårdere udfordringer end dem på banen.

Landsholdslegenden havde enorm succes på det danske kvindelandshold i håndbold med 846 mål i 194 kampe samt to OL-guldmedaljer og VM- og EM- guldmedaljer.

Nu ejer hun rejsebureauet Travel Sense, og det har betydet et hårdt 2020 med store økonomiske udfordringer som følge af coronakrisen.

»Det har været et hårdt år siden marts. Rigtig hårdt. Vores omsætning er faldet med mellem 95 og 98 procent, mens omkostningerne stadig har været der,« siger hun til B.T. og fortsætter:

Camilla Andersens Travel Sense har haft et hårdt 2020. Foto: Ólafur Steinar Gestsson Vis mere Camilla Andersens Travel Sense har haft et hårdt 2020. Foto: Ólafur Steinar Gestsson

»Men nu er der heldigvis lys for enden af tunnelen, og mine medarbejdere og jeg arbejder på nogle gode ting, så vi er klar, når der åbnes op til sommer igen.«

47-årige Camilla Andersen håber, at der åbnes op for rejser inden sommerferien. Hun arbejder dog ud fra et forsigtighedsprincip.

Du siger selv, at det har været et hårdt år. Var der på noget tidspunkt, du frygtede, I ville gå konkurs?

»Det er klart, at det er kritisk, når omkostningerne fortsætter, og vi mister flere hundredtusinder kroner om måneden. Alligevel har jeg ikke frygtet en konkurs, fordi vores underskud kunne have været meget værre.«

»Derudover har jeg en solid ejerkreds bag mig, som bakker mig uanset hvad. Og vi kom ligeledes godt ind i krisen, så det har helt sikkert også været et plus.«

Camilla Andersen kunne fejre OL-triumfer i Atlanta og Sydney i 1996 og 2000. Men den tidligere playmaker havde ligeledes en flot klubkarriere, hvor hun spillede i Tyskland, Norge og Danmark. Hun har blandt andet rekorden for flest mål i en ligakamp herhjemme med 22 scoringer.

Og selvom hun lige nu forsøger at navigere sit selskab med fem ansatte gennem krisen, så har hun ikke helt sluppet håndbolden endnu.

»Jeg følger stadig en del med, og jeg skal være ekspert under herrernes VM-slutrunde til januar. Det bliver selvfølgelig med studie herhjemme, men jeg kan i hvert fald stadig godt lide at kloge mig lidt.«

Det er efterhånden mange år siden, du vandt OL-guld. Ser du stadig nogle af de andre fra dengang?

Camilla Andersen vandt OL-guld i 1996 og 2000. Foto: LARS MØLLER Vis mere Camilla Andersen vandt OL-guld i 1996 og 2000. Foto: LARS MØLLER

»Ja, det gør jeg. Det er faktisk ikke så længe siden, jeg var ude og få en drink og lidt at spise med blandt andet Janne Kolling. Det er selvfølgelig mest dem, som bor i København. Og så er vi faktisk ved at stable en genforening på benene med 1996-holdet til foråret, og der har været stor tilslutning indtil videre.«

Den tidligere OL-vinder sætter afsluttende lidt ord på Jesper Jensens landshold, men påpeger, at det er svært at sammenligne holdet med de OL-vindende hold.

»Det ser rigtig godt ud, og det er en fornøjelse at se på den kølighed, som de spiller med. Det er det bedste håndbold, som kvindelandsholdet har spillet i mange, mange år, og det er selvfølgelig Jesper Jensens fortjeneste også. Men det er svært at sammenligne med de gamle hold, fordi spillet har udviklet sig markant. Det er blevet hurtigere og mere fysisk.«

Camilla Andersen begyndte sin seniorkarriere i 1985 og spillede frem til 2005, hvor hun indstillede karrieren i FC København Håndbold. Hun spillede for landsholdet fra 1992 til 2000.