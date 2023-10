Efter fem år i franske Metz er det slut til sommer for den danske landsholdsstjerne Louise Burgaard.

Her skifter hun hjem til Danmark, hvor Odense Håndbold står klar med en treårig aftale.

Nyheden kom ud af det blå. Og forhandlingerne med Odense stod kun på i to uger, inden Burgaard var klar til at rykke.

»Odense følte jeg bare den bedste forbindelse med fra første øjeblik. Og derfor tror jeg, det kom bag på mange, fordi der har ikke været mange rygter eller meget snak. Jeg var ret afklaret.«

»Jeg havde en samtale med dem, kemien var god - bum. Skal vi ikke bare få det ud af verden?, siger Burgaard til B.T. om beslutningen.

»Jeg er en type, der kan lide, at jeg har styr på det, og nu kan jeg nyde resten af tiden i Metz og glæde mig til, hvad der kommer. Det hænger ikke på træerne at finde noget, man godt kan lide - så skal man slå til.«

Valget af Odense kunne lige så godt have været valget af en udenlandsk klub, hvis kemien havde været lige så god.

»Det er mere et valg om at komme til den rigtige klub end at komme hjem. Jeg ser det mere som en bonus, at nu kommer vi hjem og er blandt venner og familie. Men det vigtigste er stadig for mig at spille på topniveau i den klub, hvor jeg føler, der er de rigtige værdier,« siger hun.

Louise Vinter Burgaard - Kvindelandlandsholdet i håndbold træner i Spektrum, DGI Huset Vejle, mandag dem 9. oktober 2023. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Louise Vinter Burgaard - Kvindelandlandsholdet i håndbold træner i Spektrum, DGI Huset Vejle, mandag dem 9. oktober 2023. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

I Metz skal hun til sommer sige farvel til ‘den danske mafia’, som trekløveret Kristina Jørgensen, Anne Mette Hansen og Louise Burgaard kalder sig selv.

»Jeg ved sgu ikke engang, hvor det kaldenavn kommer fra. Jeg tror, vi selv har fundet på det, og så er det bare blevet en ting,« griner hun og hun fortsætter:

«Som Kristina (Jørgensen, red.) sagde, så græder hun med det ene øje og smiler med det andet. Vi nyder virkelig hverdagen sammen, men så sætter man måske også endnu mere pris på de sidste måneder, vi har sammen.«

»Det har været den bedste tid i mit liv. Og det er det fortsat. Men jeg synes, det er det rigtige tidspunkt. Fem år er længe, og mig og min træner (Emmanuel Mayonnade, red.) har en kæmpe respekt for hinanden. Jeg tror, jeg er den eneste, min træner har haft i fem år. Og jeg har aldrig haft den samme træner i fem år.«

Men snart er det hjem til Danmark, hvor reaktionerne er væltet ind.

»Det er dejligt. Jeg er bare glad for, at folk ikke har glemt én, bare fordi man har været fem år i udlandet.«

Burgaard og Danmark møder Kosovo torsdag og lørdag i EM-kvalifikationen.