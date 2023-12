31-årige Louise Burgaard har været på det danske landshold siden 2011 og har oplevet lidt af hvert på og uden for banen.

Selvom meget er sket fra dengang i starten af 1990erne, hvor 'livet var for kort til kvindehåndbold', oplever hun stadig at få spørgsmål, hun ikke mener, at de danske herrespillere ville få.

»Jeg har mødt masser af fordomme. Det er noget, der ligger helt grundlæggende i vores kultur. Jeg tror, mange af de spørgsmål, vi får, vil herrespillerne ikke få. Generelt i forhold til spørgsmål om udseende, følelser, vægt og mange ting, man oplever henad vejen. I forhold til løn og mange andre ting er der stadig et gab.«

Hvad har du oplevet?

»Jeg vil ikke give konkrete eksempler, for jeg ved godt, at det nogle gange kan blive blæst om. Det er i hvert fald en tendens, hvor man tænker ‘hold da op, det tror jeg ikke, du havde spurgt en herrespiller om’,« siger Burgaard til B.T.

Sammen med det danske kvindelandshold er hun lige nu samlet i Herning, hvor man skal forsøge at skabe et stort resultat ved VM på hjemmebane.

