Louise Burgaards familie kender alt til det. For det er sådan, hun har det bedst, når hun skal præstere til en slutrunde.

Derfor skal de ikke forvente lange svar på beskeder de næste uger under VM-slutrunden. Her forbliver hun i VM-boblen.

»Jeg lukker mig meget ind med de 17 piger, der er her. Det ved min familie og venner også godt, at det er sådan, jeg bedst kan lide det. Jeg kommer ikke til at svare på særligt meget, og jeg kommer ikke til at åbne mine beskeder på Instagram. Jeg kommer til at være i boblen, fordi det er den, jeg elsker allermest at være i,« siger hun til B.T.

Og det er en helt klar vej, hun har valgt at gå imod. At skære alt det fra, man ikke kan styre, når millioner af danskere følger med i hallen og derhjemme.

»Det er en strategi, vi har snakket om. Uanset, hvor kold en skid, du kan være, er det svært ikke at blive påvirket, hvis der er nogen, der skriver et eller andet pis om dig.«

»Det er groet større og større på sociale medier i de år, jeg har været på landsholdet, og jeg har bare altid undgået at læse medierne. Det kan godt være, jeg går på Instagram en sjælden gang, men så har jeg unfollowet alle medier og ser kun hundevideoer eller madvideoer,« siger hun med et smil.

For hende handler det om ikke at blive revet ud af boblen, selvom det foregår på hjemmebane, hvor det er nemt at se familie, venner og kæreste.

Men det handler også om at holde fokus på kernen.

»Det handler lige så meget at blive sig selv. Der er mange, der kan vil være ens venner under slutrunder. Specielt lige da jeg kom med, var der folk, jeg ikke havde snakket med i 100 år, der pludselig var ens bedste venner. De ville gerne være en del af det med lykønskninger, det er jo super sødt, men de havde jo nok ikke skrevet, hvis ikke jeg var på landsholdet,« siger hun.