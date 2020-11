TMS Ringsted mindskede risikoen for direkte nedrykning med en sejr over Mors-Thy. Lemvig er nyt bundhold.

Håndboldherrerne fra TMS Ringsted hentede torsdag sæsonens første sejr i landets bedste række.

På hjemmebane vandt ligaens bundprop med 30-27 over Mors-Thy fra midten af tabellen.

Før kampen havde Ringsted-spillerne blot sikret sig et enkelt point i 11 kampe. Den ringe pointhøst betyder, at holdet bejler til at slutte grundspillet på sidstepladsen, der er ensbetydende med direkte nedrykning.

Torsdagens sejr betyder dog, at Ringsted går forbi ligaens anden store kandidat til direkte nedrykning, Lemvig-Thyborøn.

Ringsted har nu tre point, mens Lemvig-Thyborøn har to.

Ringsted og Lemvig-Thyborøn er dog kun næsten midtvejs i grundspillet, så der er endnu tid til at rette op på situationen, selv om de to hold er isoleret i bunden af rækken.

Det lå ikke i kortene, at Ringsted skulle slå Mors-Thy i torsdagens opgør, da gæsterne har haft et fint tag på modstanderne fra ligaens nedre halvdel.

Mors-Thy var da også foran med et par mål i første halvleg, men stillingen var 14-14 ved pausen. Værterne fra Ringsted trak fra straks fra anden halvlegs start og slog undervejs et hul på seks mål.

Tidligere torsdag vandt Århus med 28-21 på hjemmebane over Skanderborg, mens TTH Holstebro slog Ribe-Esbjerg 30-24.

Senere torsdag tabte Skjern for tredje gang i træk, da det blev 22-26 mod Sønderjyske. Begge hold har nu 13 point ligesom Mors-Thy og Skanderborg - de fire hold ligger side om side fra femte- til ottendepladsen.

Rækkens nummer to fra GOG var ikke i kamp, men holdet meldte om to positive coronaprøver i truppen.

Det drejer sig om målmand Søren Haagen og Kasper Kildelund, der er gået i isolation. Duoen er derfor ikke med i lørdagens udekamp mod Lemvig-Thyborøn.

/ritzau/