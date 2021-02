Håndboldikonet Mikkel Hansen vender næste sommer hjem til dansk håndbold, når han skifter til Aalborg på en treårig aftale.

Den nyhed har efterladt B.T.s sportskommentator, Søren Paaske, i en mindre choktilstand.

»Jeg er en lille smule chokeret. På den gode måde, forstås. Jeg troede ikke, vi nogensinde ville få Mikkel Hansen at se i den danske liga igen. Jeg troede ganske enkelt ikke, at det var attraktivt nok for ham, eller at nogen kunne finde de nødvendige penge.«

»Så det her er rigtig, rigtig godt lavet af Aalborg Håndbold,« lyder det fra B.T.-kommentatoren.

epa07967588 Paris Saint Germain's Mikkel Hansen in action during the EHF Champions League handball match between Paris Saint-Germain (PSG) and Aalborg Handbold in Paris, France, 02 November 2019. EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON Foto: Christophe Petit Tesson Vis mere epa07967588 Paris Saint Germain's Mikkel Hansen in action during the EHF Champions League handball match between Paris Saint-Germain (PSG) and Aalborg Handbold in Paris, France, 02 November 2019. EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON Foto: Christophe Petit Tesson

Søren Paaske er begejstret for udsigten til Hansen-tryllerier i de danske håndboldhaller - og han er ikke i tvivl om, at superstjernen kommer til at katapultere interessen for den danske håndboldliga.

»For mig er det her det største skifte nogensinde i dansk håndbold, og det er et kæmpe scoop for Aalborg, som nu kommer op på et helt nyt niveau både sportsligt og kommercielt.

»Og for dansk håndbold som helhed er tilgangen af Mikkel Hansen en uvurderlig gave, der vil booste interessen voldsomt. På den måde kommer alle klubber til at få gavn af skiftet,« lyder det fra Søren Paaske.

Til næste sommer er det 10 år siden, at Mikkel Hansen forlod dansk håndbold - da han skiftede fra konkursramte AG København til Paris Saint-Germain.