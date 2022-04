Fredag middag annoncerede Aalborg Håndbold, at de henter verdens bedste håndboldspiller, Niklas Landin, i THW Kiel fra sommeren 2023. Og det er et kæmpe skifte ifølge B.T.s sportskommentator.

»Det er kæmpestort. Det er et gigantisk scoop for Aalborg Håndbold. Landin er kåret til verdens bedste håndboldspiller to gange i træk, og det er ikke uden grund. Så det er først og fremmest en vanvittig dygtig målmand, Aalborg får hjem,« siger B.T.s sportskommentator Søren Paaske og tilføjer, at der er en helt særlig grund til, at det er på målmandsposten, Aalborg Håndbold forstærker sig.

»For at kunne bide skeer med de allerbedste, så mangler de en verdensklasse-målmand, og der har de fået den bedste, der overhovedet findes. Samtidig er det endnu et stort navn, man får hjem, så man fortsætter den linje, man har lagt med Mikkel Hansen.«

Den danske håndboldstjerne Mikkel Hansen er netop en af de spillere, Aalborg har hentet som en del af deres ambitiøse projekt.

Mikkel Hansen er fyldt 34 år, og det samme er Niklas Landin, når han næste sommer kan kalde Aalborg Håndbold for sin arbejdsplads.

Foto: Frank Molter Vis mere Foto: Frank Molter

»Han har været ude i snart ti år i Bundesligaen, som er et sindssyg hårdt sted at spille med rigtig mange lange udebaneture. Og når man spiller Champions League oveni, så er man meget væk hjemmefra. Som med så mange andre danske topstillere, der vender hjem, så er der noget familiært, som bare hænger bedre sammen, når man spiller i Danmark,« fortæller Søren Paaske.

Men det er ikke kun det familiære, som har været afgørende for Landins skifte fra Kiel til Aalborg, mener Søren Paaske.

»Det er jo, fordi han kan se et sportsligt projekt i Aalborg, som tiltaler ham. Det er, fordi han tror på, at han kan få succes der. 34 år er ikke nogen alder for en målmand, så det er ikke, fordi han drosler ned,« siger han og tilføjer:

»Og så kan han jo sikkert se en kæmpe motivation i at have været med til at føre et dansk hold helt til tops og måske endda vinde Champions League.«