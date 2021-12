I aften tager de danske håndboldkvinder hul på VM i Spanien. Og jeg tør næsten ikke sige det her… Men jeg er altså ret stor optimist.

Mit lille forbehold skyldes selvfølgelig historikken omkring det her landshold. Mere om det senere – først kigger vi lige på, hvorfor der er grund til optimisme.

Først og fremmest har lodtrækningen været ekstremt gunstig for Jesper Jensens tropper. Det gælder hele vejen frem mod semifinalerne.

Udvidelsen fra 24 til 32 nationer har forringet kvaliteten og givet flere nemme kampe – og det gavner i høj grad Danmarks indledende pulje, hvor modstanderne er Congo, Tunesien og Sydkorea. Alene det faktum, at man er det eneste europæiske hold i en pulje til et VM, bevidner om en ekstraordinær god lodtrækning.

De danske spillere ses her til den første træning i Spanien. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere De danske spillere ses her til den første træning i Spanien. Foto: Liselotte Sabroe

Congo og Tunesien bliver ikke et problem, mens Sydkorea kan være en drilsk størrelse tidligt i en turnering, når energidepoterne stadig er intakte. Trods det må de asiatiske Duracell-kaniner ikke for alvor volde Danmark problemer. Dertil bør der være for stor forskel på kvaliteten.

I mellemrunde venter – formentlig – Ungarn, Tyskland og Tjekkiet. Her bliver ungarerne og tyskerne de sværeste opgaver. Begge nationer har dygtige mandskaber, som kan ramme et højt niveau, hvis alt spiller for dem. Men det er også to hold, der slet ikke har samme bredde eller kollektive styrke som danskerne.

Altså kan jeg sagtens få øje på en firesporet motorvej frem mod en første- eller andenplads i mellemrunden, hvilket vil sende Danmark i kvartfinalen.

Her står danskerne til at møde enten Spanien, Kroatien eller Brasilien, hvis tingene går som forventet. Spanien på hjemmebane kan selvfølgelig være lidt af en mundfuld. Særligt fordi vi ofte ser dommere være ekstra venlige over for en værtsnation i VM-regi. Alligevel vil jeg mene, at Danmark står med rigtig gode chancer mod spanierne, som også døjer med skader. Og skulle modstanderen blive Kroatien eller Brasilien, så er danskerne soleklare favoritter.

Derfor synes jeg altså, at alene lodtrækningen tænder semifinaledrømmene.

Læg dertil, at mange af de danske spillere ser skarpe ud for deres klubhold. Anne Mette Hansen, Sandra Toft, Louise Burgaard og Kathrine Heindahl imponerer for europæiske storklubber, og spillerne fra Team Esbjerg og Odense har vist, at de nu er i stand til at spille med i den absolutte top i Champions League. Og personligt har jeg fidus til, at Kristina Jørgensen for alvor får sit store internationale gennembrud i denne slutrunde.

Samtidig har spillerne og Jesper Jensen fået et år mere til at lære hinanden at kende og udvikle spillet. Landstræneren er da også meget klar omkring, at holdet i dag er et meget bedre sted end for et år siden. Det kommer fra en sindig jyde, som ikke har for vane at komme med de allerstørste armbevægelser. Og det skal sættes i forhold til, at landsholdet – trods alt – fik en fjerdeplads ved sidste års EM. Når man taler med spillerne virker de også til at hvile i egne styrker, også mere end de har gjort i de seneste år.

Alt i alt giver det masser af næring til forhåbningerne om at få den medalje, som hele håndboldnationen tørster efter.

Kristina Jørgensen får sit helt store gennembrud på den store scene til dette VM - det spår i hvert fald B.T.s sportskommentator, Søren Paaske. Foto: Henning Bagger Vis mere Kristina Jørgensen får sit helt store gennembrud på den store scene til dette VM - det spår i hvert fald B.T.s sportskommentator, Søren Paaske. Foto: Henning Bagger

Vi skal dog lige en tur tilbage til mit lille forbehold i indledningen af denne kommentar. For landsholdet har haft nogle store mentale udfald i de seneste år – og vi så det også ved EM sidste år i bronzekampen mod Kroatien. I en helt igennem frygtelig nedsmeltning endte danskerne med selv at smide en medalje væk. Og det skete efter en slutrunde, hvor der ellers var mange tegn på, at holdet havde rykket sig mentalt.

Den kamp er svær fuldstændig at ignorere, fordi kollapset var så grelt. Og det er den, der gør, at optimismen ikke bare får lov at bryde i ukontrolleret spansk fiesta.

Men der er dog stadig en overvægt af positive ting, og det får mig til at tro, at der venter en rigtig interessant december set med rød-hvide håndboldbriller.