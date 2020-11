Selvfølgelig skal Norge ikke være medvært for EM i kvindehåndbold.

Det kunne man sige sig selv med de enormt strikse corona-restriktioner, der præger landet i øjeblikket.

Vi risikerede at ende med en ekstremt unfair afvikling, hvor corona-testene blev mere afgørende end spillet på banen.

Problemet er bare, at Norge og EHF (Det Europæiske Håndboldforbund) har været alt, alt for længe om at indse det åbenlyse.

Derfor står vi nu i en fuldstændig skandaløs situation, hvor mere end halvdelen af kampene mangler et sted at blive spillet. Og der er 17 (!) dage til, at EM fløjtes i gang.

Selv i håndboldens verden – hvor man med jævne mellemrum ser ting, man ikke havde fantasi til at forestille sig – er det simpelthen for håbløst.

På en eller anden måde er presbolden landet ved Dansk Håndbold Forbund, som nu skal forsøge at stable en halv slutrunde på benene på rekordtid.

Det kræver dog – og det er vigtigst af alt – at nogen finder pengene frem til at betale for de ekstra udgifter, der nu kommer.

Danmark tager efter planen hul på EM fredag 4. december i Herning. Her er modstanderen Slovenien. Foto: Henning Bagger

I min optik er det EHF, der må sluge regningen for at få det afviklet på dansk grund.

Problemet er, at EHF indtil videre har opført sig som den nærige ven, der bevidst forsøger at snige sig udenom, når det er blevet hans tur til at gå i baren og købe en omgang.

Corona-restriktionerne har gjort det til en kæmpe underskudsforretning at afvikle EM for Danmark og Norge. Som arrangør tjener man udelukkende penge på billetsalget – og den del er som bekendt ikke-eksisterende på grund af pandemien.

Omvendt får EHF fortsat sine faste indtægter fra rettighedshavere, sponsorer osv. Derfor har de danske og norske arrangører skullet have del i regeringernes hjælpepakker for at få det til at løbe rundt.

Med andre ord betaler vi allerede med danske skattekroner for, at EHF kan skumme fløden.

Og ja, jeg ved godt, at EHF har givet 4,47 millioner kroner til deling mellem arrangørerne, men det er ærligt talt lidt ligegyldigt, når Danmark og Norge samlet set har haft udgifter for cirka 40 millioner kroner.

Jeg synes, EHF's opførsel indtil videre har været usmagelig. Det ville klæde dem at træde til her i 11. time og vise noget format.

Skåret ind til benet er EM jo EHF's arrangement. Vil man afvikle det, må man betale for festen. Så må de for min skyld gerne forsøge at tørre noget af regningen af på Norge, som heller ikke ligefrem har håndteret det her godt.

Men økonomisk kan det aldrig blive hverken DHF eller de danske skatteborgeres problem, at Danmark nu skal forsøge at lave en mirakuløs redning af EM-slutrunden.