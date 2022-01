Det er næsten lidt for godt til at være sandt, er det ik’?

Lige nu flasker det hele sig i hvert fald for Danmark ved dette EM, hvor Mikkel Hansen & co. er klar til semifinalerne.

Mange af de andre nationer er sendt i knæ af corona og nærmest uigenkendelige, mens danskerne er sluppet meget nådigt på den front - og samtidig falder de indbyrdes resultater ud til håndboldherrernes fordel.

Derfor kunne danskerne allerede mandag aften spille sig i semifinalerne med en sejr over et hollandsk hold, der havde skiftet rollen som slutrundens darling ud med dørmåtte.

Foto: BERNADETT SZABO Vis mere Foto: BERNADETT SZABO

Tulipan-drengene var ganske enkelt visnet - der var simpelthen ikke flere kræfter tilbage, og så blev det en meget nem dag på kontoret for Danmark.

Sejren burde sådan set have været større end 35-23, men koncentrationen dalede i anden halvleg, og så fik hollænderne lov at redde lidt af æren.

Men de to point kom hjem - og det samme gjorde altså pladsen i medaljekampene.

Det betyder, at onsdagens møde med Frankrig reelt er uden betydning. Landstræner Nikolaj Jacobsen kan spare stjernerne, hvis han ønsker det, og på den måde sørge for at få de vigtigste spillere frem til semifinalerne med et stort fysisk overskud.

Det er en kæmpe luksus at kunne gøre det på et så fremskredent tidspunkt i turneringen.

Danskerne vil endda selv kunne bestemme, hvem de skal møde i semifinalen, da den anden mellemrundepulje bliver afgjort tirsdag.

Jeg tror dog ikke, det bliver noget, som Nikolaj Jacobsen kommer til at spekulere i. Dertil er danskerne for gode - og tingene for uforudsigelige på grund af coronaen.

Sikkert er det dog, at det bliver enten Spanien, Sverige eller Norge, som danskerne skal møde. Med det spil, jeg indtil videre har set fra dem, så er det ikke noget, der skræmmer.

Foto: BERNADETT SZABO Vis mere Foto: BERNADETT SZABO

Så coronapandemien er stadig det klart mest skræmmende ved EM set med danske briller. Jeg er stadig overbevist om, at hvis danskerne kan undgå smitte, ja, så skal meget gå galt, hvis det ikke ender med det tredje rødhvide EM-guld i historien.

Her på falderebet skal vi lige huske at lette på hatten for den tredje danske semifinale i træk. Spillerne har haft et ekstremt hårdt program i det sidste halvandet år, men alligevel har de altså nu for tredje turnering på stribe ramt et højt niveau og fået tingene til at fungere.

Derudover er det også værd at hæfte sig ved, at Nikolaj Jacobsen er i gang med sin sjette slutrunde som landstræner - og dette er den femte semifinale, han kvalificerer holdet til. Ja, danskerne har et godt materiale; Niklas Landin, Mikkel Hansen, Rasmus Lauge, wonderboy Mathias Gidsel - og alt det der… Men det er stadig meget, meget overbevisende trænerarbejde og et udtryk for, hvor perfekt matchet er mellem Jacobsen og landsholdet.

Nu må denne uge i Budapest vise, om landstræneren så også kan snuppe endnu et sæt guldmedaljer til samlingen.