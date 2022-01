Jeg fatter det simpelthen ikke.

Hvordan kan der være så lidt styr på coronarestriktionerne på det danske EM-hotel i Debrecen?

Det er fuldstændig uacceptabelt og skandaløst. Længere er den jo bare ikke – uanset hvad.

Men hvis det var den første dag, og der var en enkelt fodfejl eller to, ja, så ville man måske være lidt mere large i forhold til at tolerere det. Selvom konsekvenserne stadig kunne være altødelæggende.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Virkeligheden er bare, at Danmark nu har boet fem dage på Hotel Lycium, der agerer EM-base for Danmarks gruppe – bortset fra Montenegro, der er sendt over på et andet hotel på grund af deres smitteudbrud. Alligevel sejler det åbenbart i stor stil. Og nu kan man altså ikke påstå, at Det Europæiske Håndboldforbund (EHF) og de ungarske arrangører ikke har haft tid til at få styr på tingene.

Men det har de jo tydeligvis ikke. Når danskerne eksempelvis fortæller, at spillerne fra de øvrige nationer har besøg af deres familier, så hører al fornuft op. Det samme gælder, når spillere løber op på tribunen efter en kamp for at stå og kramme med deres familie og venner.

Så er der jo ingen boble. Så er der bare uansvarlighed og inkompetence.

Jeg ved, at Dansk Håndbold Forbund (DHF) hele tiden forsøger at påvirke tingene og løbende er i dialog med EHF. Men lige nu er der jo en hel del, der tyder på, at det ikke er tilstrækkeligt. I denne omgang er det dog urimeligt at rette kanonen mod DHF. Det kunne vi med rette gøre, da forbundet besluttede at rejse med rutefly til Ungarn – når det gælder problemerne i EM-lejren, ligger ansvaret dog ene og alene hos EHF og de ungarske arrangører.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Og lige nu risikerer deres uprofessionelle håndtering altså at afgøre EM. Det er jo helt reelt det, vi kigger ind i med tanke på, hvor ekstremt smitsom omikronvarianten er.

Man kan jo ikke ligefrem påstå, at der ikke er erfaringer at trække på. Siden coronapandemien ramte os alle sammen, har der været afviklet tre håndboldslutrunder – blandt andet et meget vellykket EM i Danmark i december 2020, hvor boblekonceptet bestod til bravur.

Der skal strammes op i Ungarn. Lige nu. Ikke i morgen, ikke om en time. Nu. Ellers er der alt, alt for stor risiko for, at det er virussen, der bliver udslagsgivende ved denne slutrunde, i stedet for spillet på banen.