Okay. Nu siger jeg det: Danmark vinder medaljer ved dette VM.

Jep, den er god nok. Jeg tror fuldt og fast på det. For første gang siden 2013 får håndboldkvinderne metal med hjem fra en slutrunde.

Det er ikke spillet mod Tjekkiet, som har overbevist mig. Ja, det er nærmest på trods af indsatsen mod tjekkerne.

Her kunne spillerne ikke ramme det rigtige spændingsniveau - det fyldte for meget for dem, at Tyskland allerede tidligere på aftenen havde sendt danskerne i kvartfinalen med en sejr over Sydkorea.

Ergo var der ikke andet end æren at spille for fredag aften i Granollers.

Og æren forblev intakt, selvom åbningen på kampen bød på det klart dårligste spil, vi har set fra Danmark ved VM. Der var alt for mange fejl, alt for meget hektik og alt for mange spillere, som manglede den nødvendige koncentration.

Alligevel endte det med endnu en storsejr til håndboldkvinderne - denne gang på hele 29-14. Og alligevel synes jeg altså nu, at jeg har set nok af dette VM til at konkludere, at danskerne snupper en plads på medaljepodiet. Og jeg tror faktisk, at de spillemæssige problemer mod Tjekkiet kan virke som et lille wake up call og en påmindelse om, at tingene ikke bare vokser ind i himlen.

Vi mangler stadig at se Danmark testet af mod en modstander, der tilhører den absolutte top. Og lodtrækningen har artet sig sådan, at det først bliver tilfældet i semifinalen.

Søndagens gruppefinale mod Tyskland bliver den sværeste kamp indtil videre, men jeg tror på, at danskerne snupper sejren, og det vil formentlig sende dem i en kvartfinale mod Brasilien.

Den skal de nok vinde, og så hedder den altså semifinale - og deltagelse i enten en finale eller bronzekamp…

Ud fra det jeg har set de andre nationer levere ved denne turnering, så har jeg kun Norge og Frankrig foran Danmark. Derfor tror jeg på, at danskerne nok skal få en medalje med hjem fra en finaleweekend.

Selvom lodtrækningen vægter en hel del, så er optimismen - selvfølgelig - også funderet i det udtryk, det danske hold kommer med. Der er en helt anden ro, end vi tidligere har set. Fundamentet ser stærkt ud, og spillerne virker mere modne og afklarede.

Samtidig er der større sammenhæng og variation i spillet, end der var sidste år. Det er tydeligt, at landstræner Jesper Jensen og spillerne har haft et år mere til at lære hinanden at kende.

Og så er det også værd at hæfte sig ved den sult, spillerne udstråler.

Ved foregående slutrunder har jeg set en langt større selvtilfredshed efter at have rundbarberet ubetydelige håndboldnationer til et VM. Sådan er det ikke i år. Jo, det er da fint at udradere lande, der sådan set kun er fyld. Men danskerne vil mere. Meget mere.

Den sult kommer til at hjælpe dem det sidste stykke vej mod den første medalje i otte år.