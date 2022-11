Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Endelig!

Danmark stemplede ind ved EM-slutrunden med en sikker sejr på 34-21 over Serbien. Så sikker, at man nu er klar til mellemrunden. Det var ikke kønt, men det var effektivt.

Her følger B.T.s karakterer fra opgøret:





Så var hun der! Det var det dummeste, Serbien kunne gøre, da de skød Toft i hovedet i det første angreb i kampen. Det gjorde hende rasende. Helt vanvittigt. For det skal man ikke gøre. Efter en sløj kamp mod Slovenien viste Toft karakter, klasse og kølighed. En brandvarm Toft betyder ofte dansk succes. Lad det bare fortsætte. Velkommen til EM!





Kom ind i anden halvleg og fortsatte det flotte danske målmandsspil. Jesper Jensen må slikke sig om munden. Nu har begge danske keepere spillet sig varme i turneringen. Reinhardt gjorde sit til, at landstræneren fortsat har to dygtige keepere at vælge imellem.





Let som en balletdanser stryger hun op og ned af højrefløjen. En fornøjelse. Hun fulgte op på sin stærke åbningskamp mod Slovenien med stort overskud. Forrygende afslutninger - Danmarks bedste fløj har været en af de bedste danskere til EM hidtil.





Emmas dilemma. Det svinger lidt ude på fløjen. Og ikke altid for det bedste. Der skal lidt mere kølighed i afslutningerne fra Friis. Ganske udmærket i forsvaret - men vi skal lige have skruet op for afslutningskvaliteten.





Kom ind til sin slutrundedebut i anden halvleg. Det var i den grad en stille og rolig omgang. Hun gjorde ikke meget væsen af sig. En enkelt mål blev det til og en fin assist.





En stille dag på kontoret for Burgaard, der fik mulighed for at hvile sig undervejs. Og hun skal spare på kræfterne. Danmark har brug for hende i topform på tirsdag i gruppefinalen mod Sverige.





Jamem, halløj, Anne Mette! Hvor har du dog været? Virkelig, virkelig stærk kamp. Det var alt det, vi ved, hun indeholder. Hun blev spillet god af holdkammeraterne og spillede sig selv brandvarm. Den sløje kamp mod Slovenien blev vasket væk. Nu skal hun holde sig i gang og vise det igen mod Sverige.





Ka'thrine, Ka'thrine, Ka'thrine give tæsk? Jeps. Og tak for det. Forsvarsgeneralen stemplede ind med bravur. Serberne blev afvist ved den danske grænsekontrol, og så viste hun bare råstyrke i angrebet med den sikkerhed, vi har set så mange gange før.





Hun var ude med riven efter Slovenien-nederlaget - kun over for sig selv. Sammen med Heindahl fandt hun dog forsvarstakten mod Serbien, og det kan hun takke sig selv for. God fight, god energi, godt. Det er sådan, det skal være, når man står over for det danske forsvar.





Det startede som en blandet landhandel og endte med at blive en solid deal. Søstrene Iversen er stemplet ind til EM, og Sarah blev skarpere og skarpere især i angrebet. Det er gode tegn for danskerne.





Kom ind med fin energi og viste prøver på sin kunnen, men var ikke specielt skarp på afslutningerne. Men Kristina Jørgensen må være lidt bekymret ude på bænken, for der skal ikke mange præstationer til, at Møller får endnu en chance.



UB

Med Danmark i fuld kontrol blev der aldrig helt brug for Højlunds kvaliteter. To mål på to afslutninger. Men ikke nok tid på banen til en karakter.





Det var en skidt kamp fra Jørgensen. Alt for mange tekniske fejl. Det er ærgerligt, for hun har elementerne i sit spil til at kunne gøre sig gældende, men hun skal liiiige trække vejret en ekstra gang. For det var helt unødvendigt med de dumme fejl.





Vi vil stadig gerne se det noget mere. Tårnhøje Tranborgs venstre hammer af en arm. Hun er virkeligt godt kørende. Til gengæld dummede hun sig med de to udvisninger - det kan blive lidt for vildt i forsvaret, og hun røg lige i serbernes fælde. Men afslutningerne skal bare blive ved.





Hun er kommet ind i stedet for skadede Cecilie Brandt. Tre mål på fire afslutninger. Det er i den grad godkendt for unge Hansen, der er kommet til EM på svære vilkår.





Si-Si-Si-mone! På med ja-hatten. Hun fik en håbløs start på EM. Den start må have givet søvnløse nætter, men Petersen kan hvile sit hoved på puden i nat. For hun viste, hvorfor landstræner Jesper Jensen tror så meget på hende.





En helt perfekt plan. Landstræneren kan ånde lettet op efter en svær start på EM. Mod Serbien fik han styr på sine tropper, brugt bredden og spillet stjernespillerne varme. Det kunne faktisk ikke have gået meget bedre. Nu er der alt at spille for igen. Forsvaret stod langt bedre end mod Slovenien, og det skal han have ros for sammen med Lars Jørgensen. Nu gælder det en gyser mod Sverige.