Det blev til en sejr over Makedonien for det danske håndboldlandshold onsdag aften. Danmark havde allerede sikret sig en plads i semifinalen forud for opgøret, og landstræner Nikolaj Jacobsen og co. kunne derfor tage den helt med ro mod Makedonien. Her kan du se BTs dom over de danske håndboldherrer efter sejren.

Det er altid tricky at være målmand i en kamp uden forsvarsspil. Svære vilkår uden at stråle.

4

Han fik hele anden halvleg, hvor han havde flere gode redninger. Helt generelt har han haft en flot slutrunde.

10

Forsvarskæmpen fik sig et tiltrængt hvil og blev sparet mod Makedonien.

UB

Stregspilleren måtte klare sig uden sin bror. Han fik også masser af hviletid før semifinalen fredag.

4

Backens EM-slutrunde er kommet noget på vågeblus. Afslutningerne mangler en del saft og kraft.

02

Han har været sikker på sine afslutninger hidtil. Men de var langt under niveau. Fik kun 18 minutter på banen.

02

Lillebror Landin fik masser af spilletid. Solid i forsvaret og havde også succes med kontrastød.

7

Solid indsats af Svan, der fik comeback i startopstillingen og fik en fin halvleg at boltre sig med.

7

Han afløstede Svan i anden halvleg. Scorede et par kasser - et på straffe - og gjorde et fint væsen af sig.

7

Storskytten havde en rolig dag på kontoret. Satte sit aftryk et par gange - og så havde han fri i jævne perioder.

7

Stærk indsats. Gode beslutninger. Han leverede en flot kamp med fine mål og med masser af spilletid. Topscorer.

12

Der var ikke så meget spilletid til Olsen, der endnu kæmper med at følge op på den flotte åbningskamp.

UB

Mensah har stået i skyggen af Lauge under dette EM. Han kom lidt i gang mod Makedonien. Fin indsats.

4

Han er en seværdig håndboldspiller, der virker til at være i topform. Gjorde, hvad han skulle og fik sine hvil.

7

Flensborg-spilleren afløste René Toft med fin succes. God i angrebet, hvor han ikke brænder mange afslutninger.

7

EM-reserven fik sjældne minutter på banen. Rusten var tydelig. Lidt tung i forsvaret, men han kom fint efter det.

4

Det startede sløvt, men endte som en perfekt kamp. Landstræneren fik løftet holdet i anden halvleg, der sejrede overbevisende uden kvaler.

10

Danmarks kampe ved EM Gruppespil

13/1: Danmark - Ungarn: 32-25

15/1: Tjekkiet - Danmark: 28-27

17/1: Spanien - Danmark: 22-25 Mellemrunden

19/1: Slovenien-Danmark 28-31

21/1: Tyskland - Danmark 25-26

24/1: Makedonien - Danmark

Her er Danmarks trup til EM i herrehåndbold Fødselsdag: 19. december 1988

Klub: THW Kiel

Position: Målmand

Landskampe/mål: 174/6

Det vidste du ikke om Niklas Landin: Den danske stjernemålmand er døv på det venstre øre - men hører normalt på det højre. Han har fortalt, at folk ofte dømmer ham som arrogant, fordi han ikke responderer - men det skyldes, at han ikke har kunnet høre dem.



Fødselsdag: 29. september 1988

Klub: SC Magdeburg

Position: Målmand

Landskampe/mål: 99/2

Det vidste du ikke om Jannick Green: Jannick Greens mor, Hanna Green, og hans moster, Maja Green, spillede begge på det danske kvindelandshold i 80'erne. Mor Hanna nåede at blive topscorer i landets bedste række.

Fødselsdag: 4. september 1991

Klub: SG Flensburg-Handewitt

Position: Stregspiller

Landskampe/mål: 12/24

Det vidste du ikke om Anders Zachariassen: Stregspilleren blev hentet til Flensburg-Handewitt som afløser for landsholdslegenden Michael V. Knudsen, som var Zachariassens helt store idol som yngre.

Fødselsdag: 1. november 1984

Klub: THW Kiel

Position: Stregspiller

Landskampe/mål: 125/188

Det vidste du ikke om René Toft Hansen: Han har en bror, der også spiller på det danske landshold - det vidste du nok! Men vidste du også, at René Toft Hansen har en lillesøster - 18-årige Jeanette Toft Hansen - der spiller på det danske ungdomslandshold?

Fødselsdag: 18. december 1986

Klub: SG Flensburg-Handewitt

Position: Stregspiller

Landskampe/mål: 104/192

Det vidste du ikke om Henrik Toft Hansen: Stregkæmpen fra Flensburg er gift med den svenske landsholdsspiller Ulrika Toft Hansen, der spiller i Team Esbjerg. De to bliver i den kommende sæson forenet i 'byernes by', da Henrik Toft skal spille i Paris Saint-Germain og Ulrika Toft Hansen i Issy Paris.

Fødselsdag: 20. august 1995

Klub: KIF Kolding København

Position: Venstre fløj

Landskampe/mål: 27/55

Det vidste du ikke om Magnus Landin: Lillebror Landin startede oprindeligt som bagspiller, men under sit ophold på den sydfynske idrætsefterskole Oure blev han omskolet til fløj - og det er vi da pænt glade for i dag.

Fødselsdag: 14. december 1989

Klub: TSV Hannover-Burgdorf

Position: Venstre fløj

Landskampe/mål: 102/278

Det vidste du ikke om Casper U. Mortensen: Blev forleden gift med TV 2-værten Stine Bjerre Jørgensen, som han mødte, da de begge spillede i Fredericia HK.

Fødselsdag: 1. august 1981

Klub: Füchse Berlin

Position: Højre fløj

Landskampe/mål: 183/421

Det vidste du ikke om Hans Lindberg: Hans Lindberg startede først med at spille håndbold som 14-årig i Ølstykke. Fire år senere debuterede han for Team Helsinge i håndboldligaen, hvor han blev nummer to på topscorerlisten i sin første sæson.

Fødselsdag: 31. august 1983

Klub: SG Flensburg-Handewitt

Position: Højre fløj

Landskampe/mål: 183/421

Det vidste du ikke om Lasse Svan Hansen: Højrefløjen fra Klippinge har taget en uddannelse som mentalcoach. En uddannelse som ifølge ham selv har hjulpet ham til at sig selv bedre at kende som spiller.

Fødselsdag: 26. marts 1994

Klub: GOG

Position: Højre back

Landskampe/mål: 16/25

Det vidste du ikke om Niclas Kirkeløkke: GOG-spilleren bor sammen med sin kammerat fra ungdomslandsholdet Magnus Landin. Og Landin er indlagt til at følge med i Kirkeløkkes begejstring for at se professionelle gamere spille ’League of Legends’.

Fødselsdag: 12. august 1991

Klub: Rhein-Neckar Löwen

Position: Playmaker

Landskampe/mål: 93/194

Det vidste du ikke om Mads Mensah: Rhein-Neckar Löwen-spilleren er stor fan af Star Wars. Han har blandt andet ’opdraget’ på tidligere landsholdskammerat Kasper Søndergaard, da backen ikke havde set filmene.

Fødselsdag: 20. juni 1991

Klub: SG Flensburg-Handewitt

Position: Playmaker og venstre back

Landskampe/mål: 90/156

Det vidste du ikke om Rasmus Lauge: Playmakeren havde så højt snit i gymnasiet, at han overvejede at læse medicin, men det hang ikke sammen med en tidskrævende karriere.

Fødselsdag: 2. januar 1985

Klub: Paris Saint-Germain

Position: Forsvarsspiller

Landskampe/mål: 117/158

Det vidste du ikke om Henrik Møllgaard: I dag er han mest kendt som en forsvarsspiller på højt niveau, men som ungdomsspiller var Henrik Møllgaard fremragende i angrebsspillet, og allerede inden han blev seniorspiller, var han en målmaskine af rang for Ribes 1. divisionshold

Fødselsdag: 22. oktober 1987

Klub: Paris Saint-Germain

Position: Venstre back og playmaker

Landskampe/mål: 178/834

Det vidste du ikke om Mikkel Hansen: Tidligere i sin karriere var stjernespilleren her, dér og alle vegne i den danske sendeflade med sine reklamer for blandt andre tandbørsten Oral B og shampooen Head & Shoulders.

Fødselsdag: 11. oktober 1984

Klub: TSV Hannover-Burghof

Position: Playmaker

Landskampe/mål: 62/160

Det vidste du ikke om Morten Olsen: Olsen har en tvillingebror, som han har spillet sammen med i blandt andet GOG og Roskilde. Kenneth Olsen spiller stadig divisionshåndbold den dag i dag og er fysioterapeut.

Fødselsdag: 18. marts 1990

Klub: SC Magdeburg

Position: Venstre back

Landskampe/mål: 61/144

Det vidste du ikke om Michael Damgaard: Storskytten har været med til at starte tøjmærket Enclaved Monarchy, der i foråret 2017 var på banen med mærkets første kollektion.

Fødselsdag: 5. april 1990

Klub: TTH Holstebro

Position: Højre back

Landskampe/mål: 21/37

Det vidste du ikke om Peter Balling: Højre backen har engang brækket sin bror Mortens næse under en håndboldkamp. Flere gange har de to spillet over for hinanden i den danske liga. Og den ene gang kostede det altså en brækket næse.