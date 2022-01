I den betydningsløse sidste mellemrundekamp fjollede Danmark en stor føring væk mod Frankrig – og led turneringens første nederlag: 29-30.

Danmark sparede stjernerne Mikkel Hansen og Mathias Gidsel.

I stedet greb reserverne Jakob Holm og Niclas Kirkeløkke chancen.

Herunder kan du se, hvordan B.T. vurderer indsatsen fra de danske spillere.

Nikolaj Jacobsen havde nok foretrukket, at anføreren havde fået en hel fridag. Men da Kevin Møller blev skudt groggy, måtte Landin på den. Og verdens bedste målmand kunne ikke stå for chancen for at drille de desperate franskmænd. Stærk som altid – man kan godt se, at han har gået til håndbold længe!

Kevin Møller var blevet betroet ansvaret for at sørge for, at Landin fik en fridag. Og den firskårne sønderjyde tog fra inde i målet, som var det en femretters på Bistro Boheme. Så mange gode redninger – men en Mem-afslutning lige i ansigtet gjorde, at Møller måtte opgive at spille anden halvleg.

Uden for bedømmelse

Trampolin-benene fra Kerteminde fik et kvarter på banen, hvor han ikke nåede at markere sig – bortset fra et straffekast, som blev kylet sikkert i mål.

Efter et par kampe uden så meget spilletid, så var det igen blevet tid til, at monsieur Møllgaard skulle ud og bevæge baguetterne i det danske forsvar. Og han startede med at lægge en smældende parade. Han virkede skarpere end tidligere set ved dette EM. Typisk Møllgaard at time formen op til de afgørende kampe.

Uden for bedømmelse.

Han har været så frustreret i denne turnering, hvor han slet ikke har kunnet komme i gang. Men alt det, der ikke var lykkes for ham tidligere i turneringen, gik onsdag aften pludselig Holms vej. Han terroriserede simpelthen det mere og mere frustrerede franske forsvar. Det er rigtig, rigtig gode nyheder for Danmarks guldchancer, at Holm ramte denne kamp nu.

Fik anden halvleg på fløjen – og levede egentlig en meget stille tilværelse derude. Men da chancerne kom, var der – bortset fra en enkelt misser – ikke så mange dikkedarer. Lidt på hælene i forsvaret i et par tilfælde, men bestemt en godkendt indsats.

Uden for bedømmelse

Hr. Svan kan tælle sine resterende landskampe på én hånd, og vi skal bare nyde ham. Som altid superkoncentreret i forsvaret, hvor han gerne risikerer liv og lemmer for at trække en angrebsfejl. I angrebet scorer han, når han får chancen. Dog kan man godt se, at alderen lige har trukket et par procenter ud af farten i kontraerne.

Sådan giver B.T. karakterer 0 - Du betaler fansenes billetter

1 - Du skulle ikke have været på banen

2 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

3 - Den har du selv glemt om en uge

4 - Godt gået, gamle!

5 - Fansene synger dit navn på vej hjem

6 - Wow! Du skal bades i champagne

Mensah-bjørnen fik masser af spilletid i begge ender – men det var ikke rigtig hans aften. Kom på glatis et par gange, da franskmændene trykkede på speederen. Og i angrebet var underligt mange fejl – og Mensah forsømmede også at spille sin egen chance. Op på hesten igen.

Lille-Landin var som altid très bien i forsvaret. Han fik Dika Mem til at se 'Dika Nem' ud (aheem). En fornem indsats. I angrebet var det mere 'lala'. Han fik intet at arbejde med, bortset fra en kanonkugle-aflevering fra Kirkeløkke, der smuttede ud af hænderne på Landin.

Take me to Church! 40 sekunder var der gået, før 'Kirke' havde svunget den guddommelige venstrearm og hamret kuglen ind i det franske mål. Halleluja! Der er virkelig kommet noget dejligt fandenivoldskhed over den søde fyr fra Ringe. Dyre kiksere til sidst ændrer ikke på, at Danmark har aldrig stået stærkere på højrebacken, end vi gør ved dette EM. Vi siger bare: Amen!

En rigtig spilstyrerkamp for Lauge, der lod al sin rutine fosse ud over det danske angrebsspil, hvor han længe sat sine to backer fantastisk op. Det virkede faktisk lidt som om, at Lauge nød at have den lidt mere statiske Kirkeløkke ved siden frem for den uforudsigelige Duracell-kanin Gidsel.

Ren René Noir i forsvaret. Slutrundedebutant gik uimponeret til opgaven og boksede til Karabatic, som var det en tirsdagskamp ude mod Mors-Thy. Ja okay, et par gange blev han da lidt overmatchet fysisk. I angrebet var han med sin bevægelighed med til at rive franskmændene fra hinanden – men det blev skæmmet af flere ærgerlige afbrændere.

Det har været mere end et Hald-godt EM for den nordjyske gigant. Han har været brølstærk og har spillet sig fra marginal -til nøglespiller. Én ting er, at han dækker fremragende op – men han er også blevet fandens karl i angrebet, hvor han scorer på nærmest alle sine forsøg – og så er det respektindgydende at se ham flytte sin enorme krop frem i kontraerne, som var han en petit fløj-spirrevip.

Uhlalala! Der fik landstræneren godt nok spillet med musklerne og vist, hvilken surrealistisk bredde, der er på det danske herrelandshold. Imponerende at presse de olympiske mestre med reserverne. Ærgerligt, at det ikke holdt til sidst. Men vigtigst: Nikolaj fik langt om længe Jakob Holm i gang – og det kan blive guld værd!