Så er vi her igen.

Og jeg er så træt af det. Det sker i hver evig eneste håndboldslutrunde.

Vendingen ‘kun i håndbold’ går ofte igen, og den skal bestemt ikke opfattes positivt.

For alt imens håndbolden bjergtager fans i massevis af lande, har sportens vigtige organer ofte svært ved at følge med, når der stilles krav til professionalismen.

At en spiller jubler over en modstanders scoring, skriger jo til himlen. Det er decideret ulækkert! Johnny Wojciech Kokborg

I denne uge er EM i kvindehåndbold blevet ramt af, hvad jeg betegner som en regulær skandale, hvor sportens integritet bliver mere end blot udfordret. Her taler jeg selvfølgelig om Spaniens afgørende gruppekamp mod Tyskland, hvor normale etiske principper blev tilsidesat.

Spanierne lod på helt uhørt usportslig vis tyskerne score et mål i sidste øjeblik. For egen vindings skyld. Med slutresultatet 23-21 sendte man nemlig Polen ud af slutrunden og kunne derfor tage to point med til mellemrunden. Det benægtede spanierne selvfølgelig var tilfældet. Man spillede for at vinde, påstod man.

Men hændelsesforløbet stinker. Først smed spanierne belejligt bolden væk, så scorede tyskerne, og så kunne spanske Paula Argos bryde ud i stor jubel, inden man aldrig rigtig kom op i angrebet efterfølgende.

At en spiller jubler over en modstanders scoring, skriger jo til himlen. Det er decideret ulækkert!

Foto: SAVO PRELEVIC Vis mere Foto: SAVO PRELEVIC

‘Jamen, de fulgte jo bare reglerne. De gjorde jo ikke noget forkert’ – nej, måske forbrød de sig ikke på reglerne teknisk set. Men det er en helt anden diskussion. Lige nu vil jeg ikke bruge mere energi på Spaniens uetiske og amoralske tilgang til sporten.

Jeg vil i stedet rette blikket mod det europæiske håndboldforbund – EHF. Dem, der har til opgave at forhindre situationer som denne. Dem, der skal varetage sportens bedste interesser. For der er måske en pointe omkring de gældende regler. En ret væsentlig én.

Sjældent har et forbund vasket hænderne hurtigere, end tilfældet er her. For faktum er, at de afgørende gruppekampe ikke bliver spillet på samme tidspunkt, hvilket naturligvis kan skabe situationer som i kampen mellem Spanien og Tyskland, hvor spanierne så bevidst kunne manipulere stillingen i de sidste momenter af opgøret. For det er manipulation, når man giver bolden væk og stopper med at spille for at vinde.

Det må ethvert forbund med respekt for sig selv da påtale? Nej, åbenbart ikke. For da blandt andre TV 2 afkrævede svar fra EHF, blev der talt uden om. Den konkrete episode blev end ikke italesat, og desuden var der intet fra opgøret, man ville gå videre med, lød det fra forbundet. Okay. Det er jo også en skandale i sig selv.

I det hele taget er det skuffende at se, hvordan EHF forvalter kvindernes slutrunde. Gang på gang har vi set gabende tomme tribuner til en begivenhed, man åbenbart ikke har evnet at sælge billetter til.

Der er undtagelser blandt de tre værtsnationer Slovenien, Nordmakedonien og især Montenegro, som har skabt stærke kulisser. Men det er langtfra forbundets fortjeneste.

Det er synd for de spillere, der har kæmpet i årevis for at nå topniveau. Det er synd for fansene. Det er synd for sporten. Der sidder millioner af tv-seere, der bliver spist af med ekkoet af hvinende sko på et halgulv. Det er bare ikke godt nok.

Tag nu håndbolden seriøst, EHF. Det er vel ikke så meget at forlange?