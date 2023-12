‘Livet er for kort til kvindehåndbold’.

Det er et citat, jeg kom i tanke om, efter jeg så DRs serie ‘Håndboldens Heltinder’, hvor historien om det danske kvindelandshold succes genfortælles.

Den kan forresten anbefales - næsten alene baseret på det helt fantastiske arkivmateriale. Der er altså intet, der slår en ung Ulrik Wilbek i fuld firspring.

Nå, tilbage til sagen. Det var den tidligere kvindelandstræner Ole Eliasen, der var ophavsmand bag de famøse ord, som de 'Jernhårde Ladies' gjorde til skamme, da de blev folkeeje dengang i starten af halvfemserne.

Succes på succes - de 'Jernhåde Laides' vandt det hele. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix Vis mere Succes på succes - de 'Jernhåde Laides' vandt det hele. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Men det er også et citat, der fik mig til at tænke over noget, jeg selv har været markant skyldig i. Ja, jeg næsten dyrkede det.

Måske husker du, at jeg sidste år skød med skarpt mod håndboldhaderne derude.

Dem, der gør alt for at gøre opmærksom på, at de IKKE er en del af den håndboldfeber, der raser fra december til januar.

Men der findes også en anden type, en type, der aktivt skal gøre opmærksom på, at vedkommende ikke gider spilde sin tid på kvindehåndbold.

Det kan være svigerfar - eller svigermor (beklager, Hanne, men det har du altså sagt. Tit endda, red.) - det kan være din ven eller veninde. Det kan være din kone eller mand. De findes i alle størrelser.

Og de kan også være B.T.s håndboldkommentator.

Jeg var selv en af dem, der skulle gøre opmærksom på, hvor latterligt kvindehåndbold var og hvor lidt jeg gad at se det.

De 'Jernhåde Ladies' og især Anja Andersen var ellers mine forbilleder i 90erne. Ligesom alle andre.

En ung håndboldkommentator med den norske legende Heidi Løke i en træningsøvelse. Til dato det stærkeste menneske, jeg har mødt på en håndboldbane. Foto: Privat Vis mere En ung håndboldkommentator med den norske legende Heidi Løke i en træningsøvelse. Til dato det stærkeste menneske, jeg har mødt på en håndboldbane. Foto: Privat

Drenge som mig havde ingen mandlige håndboldspillere at spejle sig i på den allerstørste scene. Dengang sejlede det danske herrelandshold rundt i ligegyldighedens ingenmandsland.

Men køn var ikke noget, jeg tænkte på. Anja Andersen var så badass, som man kunne være. Jeg gik på hendes håndboldskole, jeg havde hendes håndbold, jeg havde hendes autograf.

Hun var en kæmpe stjerne. For store og små, for drenge og piger.

Men så blev jeg selv ungdomsspiller - og så ændrede det hele sig. Pludseligt var det jo ikke sejt at se kvinder spille håndbold. Er du da helt tosset?

I stedet for at passe mig selv var det langt federe at gøre opmærksom på, at ‘det gad jeg fandeme ikke se’. ‘Jeg ser kun rigtig håndbold - herrehåndbold.'

Det vil undre mig, hvis de nuværende landsholdsspillere ikke har hørt netop den sætning før i deres karriere. På en eller anden måde. I en eller anden grad.

Efter de 'Jernhårde Ladies' guldår kæmpede kvindelandsholdet med at opretholde samme succesgrad. Det er 19 år siden, det sidst er blevet til en guldmedalje, og sideløbende blev de overhalet af håndboldherrerne, der er blevet en historisk dansk succes.

Det har den nuværende generation af kvindelandsholdsspillere også skullet høre for oveni fordommene.

Det danske kvindelandshold kan skabe et stort resultat på hjemmebane. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Det danske kvindelandshold kan skabe et stort resultat på hjemmebane. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Men de er kommet langt - især siden Jesper Jensen tog over i 2020. Lige nu nyder landsholdet succes. Medaljerne er kommet tilbage på bordet.

Og vi har faktisk et landshold, vi kan være mere end bekendt. Et landshold, vi kan have forhåbninger til. Og forventninger til.

Jo, jo, det er måske kun Sandra Toft, vi kan kalde en absolut verdensstjerne, men holdet har en god stamme, en god bredde, en god kemi og gode forudsætninger. De virker i fuld balance.

Om lidt skal kvindelandsholdet forsøge at skabe noget stort ved VM på hjemmebane i Herning foran 12.500 tilskuere.

Personligt tror jeg, at de danske kvinder får en ny chance mod Norge i en finale. En gentagelse af EM-finalen sidste år. De er jo satans irriterende de norske kvinder, for de har vundet rub og stub i årtier, men det må vi tage, når vi nærmer os.

Indtil da, hvis du hører nogen tale om dårligt om kvindehåndbold, vil jeg give dig lov til at sparke din svigerfar - eller svigermor - din ven eller veninde, din kone eller mand, over skinnebenet. Gør det dog blidt, det er bare, så de fatter pointen.

Ja, hvad pokker, du må også gøre det mod undertegnede.

Men man kan heldigvis blive lidt klogere med årene.

God VM-slutrunde - følg med her på bt.dk.