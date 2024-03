Trofætørke. Krise. Fiasko.

Hvor blev de af?

Dansk herrehåndbolds helt store flagskib Aalborg Håndbold fejlede nok en gang i en finale i weekenden mod GOG. De stemplede simpelthen aldrig ind.

På Fyn kan direktør Kasper Jørgensen ellers gå og kigge misundeligt på kollega Jan Larsens økonomiske muskler i Aalborg. For de er på papiret dobbelt så store.

Alligevel er det GOG, der kunne juble over endnu et trofæ, efter man ydmygede Aalborg i pokalfinalen.

Og det er altså vel at mærke et GOG-mandskab, der har været genstand for kaos og ballade siden dagene med Ian Marko Fogs afsked og fyringen af Morten Olsen.

Kan man så tale om en krise, når man som Aalborg fører ligaen og ligger godt til i Champions League i februar?

Ja, det synes jeg bestemt. Lige nu er man rystet i sin grundvold. For ethvert misset trofæ er en fiasko.

Ambitionerne er tårnhøje i Aalborg. Og med det spillermateriale og budget, man har til rådighed, er der ikke plads til de udfald, Aalborg har haft i de afgørende kampe.

Det er en klub under pres inden et afgørende forår. Og især én mand er ekstra presset.

Cheftræner Stefan Madsen.

Han har leveret tre mesterskaber på stribe i 2019, 2020 og 2021, en historisk Champions League-finale og en enkelt pokaltitel.

Det er jo ganske godt, men det gør ondt, at man kun har formået at vinde Super Cuppen som det eneste trofæ i to sæsoner. Det er en markant tørke, når man som selverklæret ambition vil være blandt verdenstoppen.

For mig at se er udfordringerne for alvor opstået, efter stjernerne er begyndt at komme til Aalborg. Måske har det vist sig sværere end som så at tøjle de store navne for Madsen. Han må sende sultne blikke mod det sammenhold og den attitude, GOG viste i finalen.

Det er langt fra første gang, der bliver sat spørgsmålstegn ved hans fremtid, og hver gang har opbakningen fra Jan Larsen været massiv.

De to skylder hinanden meget. For det var Larsen, der gav Madsen chancen efter flere år i klubben som assistenttræner. Han er Larsens idé og opfindelse.

Men internt er jeg sikker på, at Jan Larsen tænker sit om Madsens fremtid. Det er han nødt til, selvom han beviseligt vil gå rigtigt langt for sin træner.

Selv har Larsen da også et par fejlskud på cv’et i forhold til rekrutteringen. Aron Palmarsson var eksempelvis aldrig sin tunge løn værd, mens Mikkel Hansen kun i korte glimt har vist sit kendte niveau.

Det undskylder bestemt ikke trænerens ansvar. For truppen er til meget mere.

Nuvel, Aalborg kan stadig blive mestre, de kan måske endda sikre sig en direkte plads i Champions League-kvartfinalen og så ser det bedre ud igen. Det første skridt kan tages i onsdagens afgørende kamp mod Pick Szeged.

Her kan vi jo bruge GOG som eksempel for, at det kan gå hurtigt i en positiv retning trods modvind.

Lige nu er der dog flere spørgsmål end svar i Aalborg, hvor de store stjerner også er nødt til at kigge indad.

Det er svært at stå tilbage med andet end en fornemmelse af, at vi er på vej mod et skelsættende øjeblik i det storsatsende projekt.

En fornemmelse, der kun er taget til efter nederlaget til GOG.