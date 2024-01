Et kæmpe selvmål. Helt malplaceret.

Det er nogle af ordene, B.T.s håndboldkommentator Johnny Wojciech Kokborg bruger om en leder, der blev bragt i Jyllands-Posten tirsdag aften.

Heri lød det, at håndboldlandsholdet ikke længere tåler kritik, at de mangler ydmyghed, og de har glemt deres rødder.

»Det kunne ikke være mere virkelighedsfjernt. Og jeg må konstatere, at vedkommende, der har skrevet det, nok aldrig have været i en håndboldhal før. Vi er milevidt fra fodboldtilstande. I håndbold har den såkaldte Vedbæk-plade aldrig eksisteret, og den er bestemt heller ikke på vej,« siger Johnny Wojciech Kokborg.

I lederen bliver håndboldlandsholdet, der i disse dage spiller EM i Tyskland, sidestillet med fodboldlandsholdet, der bliver beskrevet som et hold med 'forkælet selvforståelse, som ikke tåler 'modsigelse eller kritik'.

Mediey beskriver, hvordan ordet 'respektløst' skulle være blevet et populært ord, når der kommer kritiske spørgsmål, eller hvis der er noget, de ikke er enige i – her nævnes TV 2's EM-reklame som et eksempel.

Der henvises blandt andet til fodboldlandsholdets strejke i 2018 som billede på deres selvforståelse, samt den voldsomme kritik, der har været, og hvordan fodboldlandsholdet først blev populære igen efter det EM i 2021, hvor Christian Eriksen fik hjertestop.

Og det er her, håndboldherrerne kommer ind i billedet.

Her mener Jyllands-Posten lederskribent, at håndboldholdet skal passe på for ikke at blive en kopi af fodboldlandsholdet.

»Det er på tide, at man på det danske landshold finder ydmygheden frem igen. Uden folkelig opbakning vil håndboldsporten få det svært. Håndbold appellerer til alle, og det vil være ærgerligt og skamløst at sætte over styr. Det bør landsholdsspillerne være sig bevidst, når de forhåbentlig står på medaljeskamlen den 28. januar. Alt andet ville være respektløst,« lyder det.

Men hele lederen er B.T.s håndboldkommentator Johnny Wojciech Kokborg dybt uenig i, og timingen undrer ham også.

»Kritikken kommer helt ud af det blå på et tidspunkt, hvor det danske herrelandshold er historisk populære som aldrig før. Jeg kan slet ikke genkende billedet, der tegnes. Det passer simpelthen bare ikke. Det er et kæmpe selvmål og helt malplaceret,« siger Johnny Wojciech Kokborg.