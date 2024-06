Syv års partnerskab er forbi, og fortællingen om Jesper Jensen og Team Esbjerg er stor, men ikke fejlfri.

Det mener B.T.s håndboldkommentator, Johnny Wojciech Kokborg, der sætter ord på klubbens gyldne tid med Jesper Jensen ved roret, efter træneren sluttede sin tid i klubben med en bronzemedalje ved Final 4 i Champions League.

»Team Esbjerg og Jesper Jensen har nydt godt af hinanden i syv forrygende år. Sammen er de blevet voksne og modne. Jensen som træner og Esbjerg som klub. Den danske landstræner forlader de danske mestre i forrygende stand efter en vanvittig sæson, hvor man gik ubesejret gennem ligaen. Det kan ingen tage fra ham. Esbjerg er holdet, alle vil slå - men det kan de bare ikke.«

»Champions League-indsatsen i de afgørende kampe er dog malurt i bægeret for Jensens eftermæle. Han formåede aldrig at få den finale, som truppen var til. Tre gange i streg blev semifinalen endestationen, og selvom han siger farvel med bronze, skulle det have være blevet til meget mere. Den vil gøre ondt. Også i eftertiden.«

B.T.s håndboldkommentator, Johnny Wojciech Kokborg, tror på mere succes for det danske landshold. Foto: Bax Lindhardt Vis mere B.T.s håndboldkommentator, Johnny Wojciech Kokborg, tror på mere succes for det danske landshold. Foto: Bax Lindhardt

I fremtiden skal den bronzevindende håndboldtræner 'kun' koncentrere sig om én ting.

»Nu venter der en helt ny virkelighed for Jensen som landstræner på fuld tid. Jeg er meget spændt på at se, hvordan han finder sig til rette i en rolle, han kender - men kun sideløbende med jobbet i Esbjerg. Jeg tror ikke, han har ramt loftet endnu, og det er altså godt nyt for håndboldkvinderne, der tørster efter en ultimativ triumf af guld.«

Jesper Jensen har vundet fire danske mesterskaber og nået Final 4 i Chamions League tre gange.

Ungarske Györ med Sandra Toft og Line Haugsted på holdet vandt titlen efter en 30-24-sejr i finalen.