Alt er lige nu kaos i dansk håndbold.

Hvem er mestre? Hvem rykker ned? Hvem rykker op? Vi ved ingenting – overhovedet.

Vi troede ellers, der var styr på det hele, da DHFs prof-udvalg 7. april valgte at lukke ligaen og 1. division ned på grund af corona-pandemien - og samtidig besluttede at uddele medaljer og udpege op- og nedrykkere ud fra den aktuelle stilling.

Men efter Håndboldens Appeludvalg tirsdag har erklæret den beslutning for ugyldig, er alt nu i spil.

Søren Paaske, håndboldkommentator på B.T. Foto: Emil Hougaard Vis mere Søren Paaske, håndboldkommentator på B.T. Foto: Emil Hougaard

Det irriterer nok Aalborg, der holdt guldfest i fredags, og nu risikerer at have optrådt som kejseren uden klæder. Aldeles uforskyldt.

Men for alle klubber er det her selvfølgelig en uholdbar situation.

Al denne usikkerhed – uanset hvor man befinder sig i tabellen – er ikke ligefrem det, der er brug for i en tid, hvor klubberne i forvejen er ekstremt pressede af corona-krisen, og flere kæmper for at overleve.

Ja, det er kort og godt en møgsag for dansk håndbold.

Og tilbage står DHF og ligner et forbund, der ikke har styr på tingene. Både når det gælder kendskab til eget reglement og håndtering af selve sagen.

Da DHF tirsdag formiddag offentliggjorde Appeludvalgets afgørelse i en pressemeddelelse, efterlod det en tsunami af spørgsmål.

Beslutningen blev erklæret ugyldig, så langt var vi alle med. Men der var ingen svar på, hvad konsekvenserne af beslutningen var – og hvad der skulle ske herfra.

Jeg er med på, at DHF sikkert selv har ønsket at være først med meddelelsen, men når ingen forstår, hvad der bliver kommunikeret, så forvirrer man mere, end man gavner. Og det var præcis det, der skete her.

Ingen af de mange håndboldmennesker, jeg talte i telefon med, forstod noget som helst af, hvad der foregik, og hvad kendelsen reelt betød.

Efter nogle timers forvirring blev det så meldt ud, at det nu er DHFs repræsentantskab, der skal træffe beslutningen. Det udgøres i alt af 51 personer – heriblandt en lang række repræsentanter fra breddeklubberne.

Derfor lægger eliteklubbernes skæbne nu i hænderne på en flok amatører.

Kan I også høre, hvor håbløst det lyder?

En af de væsentligste årsager til, at prof-udvalget i sin tid blev etableret, var ellers at undgå netop de her situationer, hvor bredden får magt over eliten.

Men det er altså den virkelighed, vi befinder os i nu.

Og føljetonen behøver slet ikke få sit punktum ved det ekstraordinære repræsentantskabsmøde. Reglerne tillader nemlig, at den beslutning, der bliver truffet her, kan ankes til Danmarks Idrætsforbund.

Med andre ord kan vi se frem til, at det her kaos kommer til at fortsætte i flere uger – måske endda måneder.