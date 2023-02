Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Et bizart trænerskifte i håndboldklubben TTH Holstebro så dagens lys lørdag morgen.

Her meddelte man på klubbens hjemmeside, at trænerne Søren Hansen og Halldór Sigfússon bytter roller, således at den hidtidige cheftræner Søren Hansen bliver degraderet til assistenttræner, mens Halldór Sigfússon går fra at være assistent til cheftræner. Grundet svigtende resultater.

Sådan et skifte er meget usædvanligt og har sendt chokbølger gennem håndboldverdenen, og B.T.s håndboldkommentator, Johnny Wojciech Kokborg, er lige så overrasket som så mange andre.

»Det er noget af det mest mærkværdige, jeg har set på trænerfronten,« lyder første kommentar fra Johnny Wojciech Kokborg.

»Hvordan i alverden kan det være en god idé? Man beholder manden, men degraderer og ydmyger ham samtidig ved at give hans job til en anden, mens han selv bare kan kigge på,« tilføjer B.T.s håndboldkommentator.

Trænerrokaden kommer efter en række andre omrokeringer på både cheftræner- og assistentposten. Blandt andet har Søren Hansen i en længere periode været væk grundet en sygemelding som følge af stress.

Til sommer kommer der så en ny cheftræner, da klubben har ansat Arnór Atlason som manden med styringen.

»Spillertruppen må da også tænke sit. Det stinker af desperation. Det er jo ikke den første ændring på posten den seneste tid. Og argumentet om, at det er for at skabe en ny rytme, kan jeg slet ikke se logikken i. Det skaber blot helt vild forvirring for alle,« lyder det fra Johnny Wojciech Kokborg

TTH Holstebro ligger nummer otte i Herreligaen, det er lige præcis nok til at kvalificere sig til slutspillet.