En ærgerlig nyhed så dagens lys tidligere torsdag, da Team Esbjerg kunne fortælle, at Mette Tranborg har pådraget sig en korsbåndsskade i venstre knæ.

»Puha, det er en kæmpe mavepuster for Tranborg, landsholdet og Team Esbjerg.«

Sådan lyder det fra B.T.s håndboldkommentator Johnny Wojciech Kokborg.

Den jyske klub fortæller ikke, hvor lang tid landsholdsstjernen skal sidde ude, men de oplyser dog, at der er tale om 'en længere pause'.

»Jeg tør godt sige det, man er forsigtig med at konkludere i pressemeddelelsen: VM på hjemmebane sker kun med et mirakel,« siger Johnny Wojciech Kokborg med henvisning til årets slutrunde, der finder sted i Herning til december.

»Den gør ondt for landsholdet, for Tranborg er et skattet medlem på og uden for banen. Den ville Jesper Jensen helst have været foruden – men det gør allermest ondt for Tranborg, der har prøvet det før,« siger B.T.s håndboldkommentator.

Tilbage i 2019 blev Mette Tranborg skadet i højre knæ.

Dengang var der tale om et overrevet korsbånd – en skade, der kostede en operation og mange måneders pause.

»Jeg har været igennem en korsbåndsskade en gang før, så jeg ved, hvad der venter. Jeg er virkelig ked af skaden, og jeg er særligt ked af ikke at kunne være en del af det, når sæsonen starter lige om lidt,« sagde Tranborg selv i torsdagens pressemeddelelse.

Højrebacken har indtil videre spillet 103 kampe for det danske landshold. un var med i Slovenien sidste år, hvor det blev til EM-sølv, ligesom hun også var en del af det hold, der vandt VM-bronze i 2021.