»Det er en kæmpe mavepuster for hende.«

Sådan lyder det fra B.T.s håndboldkommentator Johnny Wojciech Kokborg i kølvandet på torsdagens nyhed om, at Mia Rej igen er blevet knæskadet.

»Først og fremmest er der stadig håb for Rej, for skaden kan være mindre alvorlig. Men situationen i sig selv er hjerteskærende.«

Det var onsdag, Mia Rej blev skadet i højre knæ under en træning med Odense Håndbold.

Klubben kender ikke omfanget endnu men fortæller, at Mia Rej selvsagt er meget påvirket, da hun allerede har været igennem en del.

Landsholdsspilleren blev knæskadet under den første VM-kamp i 2021, hvor hun måtte udgå fra turneringen. Hun genoptrænede, kom tilbage men blev så ramt af nyt uheld i slutningen af 2022, da hun igen blev knæskadet lige efter, hun blev udtaget til EM.

De to skader er ikke de eneste, hun har døjet med for i 2016 og 2018 sad hun også ude med korsbåndsskader.

Mia Rej, der har spillet 40 A-landskampe i karrieren, var 'på tærsklen' til comeback på håndboldbanen, inden det gik galt igen onsdag.

Mia Rej spiller til dagligt i Odense Håndbold. Foto: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix Vis mere Mia Rej spiller til dagligt i Odense Håndbold. Foto: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix

»Hun har aldrig lagt skjul på, hvor meget det har påvirket hende mentalt at skulle kæmpe sig tilbage fra de alvorlige skader. Og hvis denne skade er slem, så vil ingen fortænke hende i at sige stop,« siger Johnny Wojciech Kokborg.

»Der er en grænse for, hvad man kan holde ud som atlet. Forhåbentligt for hende er det blot et bump på vejen, men med hendes skadeshistorik in mente kan man frygte, det ikke er tilfældet,« lyder det til slut.

Mia Rej kom til Odense Håndbold tilbage i december 2020, og hendes kontrakt med den fynske topklub gælder til sommeren 2024.

Playmakeren har tidligere fortalt til TV 2, hvordan de seneste måneder har været 'den hårdeste genoptræning, hun har prøvet'.